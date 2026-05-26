Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü birey güçlü aile

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “Mayıs ayının son haftası münasebetiyle idrak edilen Milli Aile Haftası’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm ailelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz.”

KISAKÜREK’İ ANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 43’üncü yılında Necip Fazıl Kısakürek’i de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı. Erdoğan, “Hak bildiği yolda gözünü budaktan sakınmayan şairler sultanı, büyük dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek’i ebedi âleme irtihalinin 43’üncü yılında rahmetle, minnetle, özlemle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ayrıca Afrika Günü ile Afrika Birliği’nin kuruluş yıldönümünü de “Güçlü tarihî ve beşerî bağlara sahip olduğumuz Afrika Kıtası’nın dört bir yanındaki tüm dostlarımıza, tüm Afrikalı kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum” dediği mesajla kutladı.

UMMAN SULTANI’YLA GÖRÜŞTÜ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Umman ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgemizdeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını, diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini, Türkiye’nin kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi için de çabalayan Türkiye’nin, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda elinden gelen desteği vermeye devam edeceğini ifade etti. Görüşmede Erdoğan, Umman Sultanı’nın Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.

EMİNE ERDOĞAN: HER YUVA GÖRÜNMEZ BİR DAYANAK

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bu sene ilk kez kutladığımız, aile kurumunun önemini hatırlatan Milli Aile Haftası’nı tebrik ediyorum" dedi. Emine Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle devam etti: “Her yuva, toplumun vicdanını ve huzurunu ayakta tutan görünmez bir dayanaktır. Ülkelerin geleceği sadece büyük hedeflerle değil; birbirine vakit ayıran, aynı sofrada buluşan ve değerlerini yaşatan ailelerle inşa edilir. Dilerim ki sevgi, anlayış ve dayanışmanın hâkim olduğu yuvalar çoğalsın; ülkemiz, birbirine omuz veren güçlü ailelerle huzurunu ve dirliğini daima muhafaza etsin.”

AFRİKA KUTLAMASI

Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü mesajında da “Yıllar içinde yakından tanıma fırsatı bulduğum Afrika halklarının sıcaklığı, dayanıklılığı ve misafirperverliği beni her zaman derinden etkilemiştir. Afrikalı kardeşlerimizle aramızdaki gönül bağının daim olmasını diliyor, kıtanın sahip olduğu zenginliklerin, her şeyden önce kendi insanlarının huzuruna, kalkınmasına ve refahına vesile olmasını yürekten temenni ediyorum” dedi. - DHA