Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Görüp de durmasam Allah'a hesabını nasıl veririm' demiş | Çok konuşulan görüntülerin kahramanı konuştu

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Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışının ardından gençlik buluşması için Büyükşehir Belediyesi PETEK Gençlik Merkezi'ne hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli sporcu Emre Vural'ı ve annesini görüp otobüsün durması için talimat verdi.

Otobüsten inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli genç ve annesinin yanına giderek bir süre onlarla sohbet etti.

Milli Sporcu Emre Vural, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı o anları CNN TÜRK'te anlattı. Vural, konuşmasında şunları söyledi:

Sayın Cumhurbaşkanımız Samsun'a şehir hastanesi açılışı için gelmişti. Sabah ben de o programa katıldım. Çok ciddi bir kalabalık vardı. Tabii ki orada Cumhurbaşkanımızla görüşme fırsatımız olmadı. Sonrasında ben Atakum'a, evime dönerken yine Cumhurbaşkanımızın gençlik buluşması vardı evime çok yakınında bir kafede. Ben evime doğru giderken yolda Sayın Cumhurbaşkanımızın konvoyunu ve otobüsünü gördüm. Anneme de dedim ki "Ya bir duralım da Cumhurbaşkanımıza bir el sallayalım. Bir güzel bir anı olsun." diye düşünmüştüm ama devamında gerçekten unutamayacağım harika bir hatıra oldu benim için. Cumhurbaşkanımız da beni görünce otobüsünü durdurdu, aşağıya indi.

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"DURACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Anlık bir olay olduğu için çok güvenlikli bir ortam da yoktu. Ben duracağını düşünmemiştim açıkçası. Öyle bir şey beklemiyordum, ben sadece el sallayacaktım. Ama durup aşağıya inmesi gerçekten benim adıma unutulmaz bir dakikaydı.

"DAVETİ ÜZERİNE PROGRAMA KATILDIM"

Orada çok ciddi bir kalabalık oldu şu an ekranlarınızda da gördüğünüz gibi. Halimi hatırımı sordu, bir isteğimin olup olmadığını sordu. Sonrasında da beni gençlik buluşmasına davet etti. Ben de onun daveti üzerine programa katıldım. Çok güzel bir gündü benim için.

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"SAĞLIĞINI DİLEDİM"

Bir isteğin var mı sorusuna karşılık onun sağlığını diledim kendisinden. Sadece sağlıklı olmasını ve her daim başımızda olmasını istedim.

ERDOĞAN'IN "HESABINI ALLAH'A NASIL VERİRİM" SÖZÜ

Milli Sporcu Vural, CNN TÜRK Spikeri Burçak Bozkuş'un "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözü var: "Otobüste görüp de hani aşağı inmesem bunun hesabını Allah'a nasıl veririm?" sözü var. Siz o cümleyi duyduğunuzda ne hissettiniz?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

O da gençlik buluşmasında soru-cevap kısmında söz hakkı bana geldi. Ben soru sormayacağımı, gençlere bir şey anlatmak istediğimi söyledim ve az önce yolda yaşadığımız, Cumhurbaşkanımızın otobüsten aşağıya gelerek halimi hatırımı sormasını gençlere anlattım. Çünkü şunu istemiştim: Gençlerin nasıl bir Cumhurbaşkanına, nasıl bir lidere sahip olduklarını görmelerini istedim. Orada da Cumhurbaşkanımız "Ben otobüsten inmeseydim Allah'a bunun hesabını veremezdim." deyince gerçekten unutulmaz bir andı ve kalbe dokunan bir cümleydi benim için.

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"2012 YILINDA TANIŞTIM"

Vural, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışma hikayesini bu sözlerle anlattı:

Yıllar önce, 2012 yılıydı. Yine Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhurbaşkanımızın bir mitingi vardı, o zaman Başbakandı. İlk tanışmamız orada olmuştu. 2012 yılından bu yana birçok programda, birçok ilde Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geliyoruz ve onunla birlikte olmak benim için ciddi bir motivasyon kaynağı.

ERDOĞAN İLE ARASINDA GEÇEN EVLİLİK SOHBETİ

Burada beni en çok etkileyen Cumhurbaşkanımızın hafızası. Yaklaşık 15 ay önce Cumhurbaşkanımızla yine başka bir programda birlikteydik ve bana şöyle bir şey söyledi: "Emre, seni bir dahaki ilk gördüğümde evlenmiş olacaksın." diye. 15 ay sonra beni Samsun'da tekrar gördüğünde "Ya ben sana ne demiştim? Hani evlenecektin?" tarzında bir söylemi oldu. Dünya meseleleriyle bu kadar ilgilenirken bana söylediği 15 ay önceki sözü unutmaması onun ne denli bir hafızaya sahip olduğunu gösteriyor. Bu gerçekten beni çok etkiledi.

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Vural, CNN Türk'teki konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Bende en çok kalan ve eve döndüğümüzde en çok konuştuğumuz şey şuydu: Ben kendi adıma mutlu olmadım aslında. Mutlu olduğum şey şuydu: Bu ülkenin Cumhurbaşkanı yolda bir engelli vatandaşını görüp, otobüsünü durdurup, aşağı inip onun halini hatırını sorabilmesi bende en çok kalan andı ve unutamayacağım bir andı. Böyle bir lider, böyle bir Cumhurbaşkanı olduğu için de fazlasıyla mutluyuz.

O akşam sosyal medya hesaplarımı açamadım. Adeta sayfam kilitlendi. O derece bir yoğunluk vardı.

Cumhurbaşkanı'mız da bir spor adamı. Benden altın madalya beklediğini söyledi. Bu sözü tutacağımı, isteğini bir gün yerine getireceğimi söyledim.