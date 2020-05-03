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Haber Giriş: 03.05.2020 - 11:23,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüntülerini paylaştı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Yeşilköy ve Sancaktepe'de inşaatı devam eden salgın hastanelerinden görüntüler paylaştı.

Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanenin yapımının hızla devam ettiğini, projeleri en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajında şu ifadelere yer verdi:
''Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor.
Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız.''

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