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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz milletimize hizmetkar olmak

#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#AK Parti#İftar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz milletimize hizmetkar olmak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul teşkilatıyla iftar yaptı.

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Hem salondakilere hem de canlı bağlantı yoluyla 81 ildeki partililere hitap eden Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran’ında hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız. AK Parti’nin sahibi de, istikamet belirleyicisi de milletimizdir. AK Parti’de görev üstlenmek, milletimize hizmetkar olmak, ülkemizi geliştirmek, devletimizi güçlendirmek, dünyanın her yerindeki mazlumların ve mağdurların yanında yer almak için gece gündüz çalışmaya talip olmak demektir. Biz her gün ülkemizi, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinden uzak tutmak için uğraşıyoruz. Biz her gün sınır ötesi operasyonlarımızın başarısı için uğraşıyoruz. Biz her gün 2023 hedeflerine ulaşmamızı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için uğraşıyoruz. Bunların ise tek derdi ülkenin yakın tarihindeki en büyük ihanet girişimlerinden biri olan Gezi’yi savunmak.

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PKK BELEDİYEDE NE YAPIYOR?

Bunların tek derdi ülkenin yakın tarihindeki bir büyük ihanet olan 15 Temmuz’un faili FETÖ’cüleri yeniden devlete doldurmak. PKK’yı işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor? Belediyeye doldurmanın gayreti içerisinde ve dolduruyor. Bunların da hesabını soracağız.”

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#AK Parti#İftar

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