Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gönüllü dönüşler artacak

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Ankara’da AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı’nda özetle şu mesajları verdi: “BM İnsan Hakları Beyannamesi’nin 76. yılı için düzenlenen programda sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim. 61 yıllık zulmün, baskının ardından özgürlüklerine kavuşan Suriye’nin kahraman halkına en derin muhabbetlerimi iletiyorum.

BATI CANİLERİ BAŞ TACI ETTİ

İlan edildiği dönemde insanlık için umut vaat eden beyanname örselenmiş, gücü elinde tutan devletler tarafından kadük bırakılmıştır. Suriye’de tarihin en vahşi zulmü yapılırken, lafa gelince demokrasi havarisi kesilenlerden hiçbir ses duyulmadı. Terör eylemlerinde vatan evlatlarımızı şehit verdik. 15 Temmuz gecesi 252 insanımız FETÖ’cü hainler tarafından şehit edildi. Eleştiri okları üzerimize yönelirken caniler, Batılı ülkeler tarafından kollanıp baş tacı yapıldı.

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ARAP MISIN KÜRT MÜSÜN DEMEDİK

Millet olarak tarih boyunca nerede zulüm varsa kimseden çekinmeden sesimizi yükseltip tavrımızı ortaya koyduk. Musevilere kapısını açıp hayatlarını kurtaran bizdik. İkinci Cihan Harbi’nde Nazi vahşetinden kaçan farklı milletlere kapısını açan biz olduk. Ülkemiz merhametli bir millettir. Kapımıza gelene Kürt müsün, Arap mısın, Türk müsün diye sormadık. Dinini sormadık. Kimliğine bakmadan sadece ülkemizin değil gönül dünyamızın kapılarını da açtık.

MERHAMET İNSANLIK KAZANDI

Komşularımızı 13 yıl boyunca misafir ettik. Elbette bu süreci zehirlemek isteyenler de oldu. Eski CHP Genel Başkanı, Nazivari nefret söylemleri ile milleti galeyana getirmeye çalışırken mazlumlara insafsızca saldırdılar. Üç-beş oy için inancımıza yakışmayan tavırlara tevessül ettiler. Sonuçta vicdan kazandı, insanlık kazandı, merhamet kazandı, dayanışma kazandı, yüce gönüllülük kazandı. Muhacirleri bile bile ölüme göndermek isteyenler hem seçimlerde hem insanlık sınavında kaybetti. Suriye hapishanelerindeki işkence ve ölüm merkezlerine bakınca nasıl bir vahametten dönüldüğü daha iyi anlaşılıyor. Eli kanlı Baas rejiminin son bulması ile Suriye’de huzura ve güvenliğe giden yolun kapıları açılmıştır. İnşallah gönüllü geri gidişlerin sayısı da artacaktır. Teşekkür mesajlarını izledikçe mutlu oluyoruz. Rabbime Suriye’de açılan yeni sayfayı başarılarla doldurması için dua ediyoruz.”

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DİKTATÖR KİMMİŞ GÖRMEK İSTEYEN SEDNAYA’YA BAKSIN



“Bunlar yıllarca şahsımıza diktatör iftirası attılar. Sadece bize değil Türk demokrasisine de iftira attılar. Diktatör kime denir görmek istiyorlarsa Suriye’den gelen hapishane görüntülerini seyretsinler. Diktatörün ne olduğunu öğrenmek istiyorlarsa gitsinler yere göğe sığdıramadıkları Baas’ın günah galerisine baksınlar. CHP ne yaparsa yapsın biz gönüllü geri dönüşleri vakarla yürüteceğiz.”

CUMHUR İTTİFAKI ÇAĞRILARININ İSABETİ GÖRÜLDÜ

“Etrafımızdaki gelişmeler, Cumhur İttifakı olarak bir süredir yapılan çağrıların ne kadar isabetli olduğunu gösterdi. İç cepheyi güçlendirmek için yapılan hamlelerin ardında, Türkiye’yi tehditlerden uzak tutma arzusu vardır. Farklılıklarımıza değil ortak noktalarımıza odaklanmalıyız. Köken ve mezhep farklılıklarını geri plana itip değerlerimizin etrafında kenetlenmeliyiz. Bir olursak diri olur, saldırılar karşısında yıkılmaz bir kale oluruz. Birbirimize düşersek Allah korusun etrafımızda dolaşan çakallara av oluruz.”