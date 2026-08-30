Cumhurbaşkanı Erdoğan: Girne'de devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şunlar oldu:

GİRNE'DE 7 KARDEŞİMİZ HAYATINI KAYBETTİ

Öncelikle bugün Girne'den Mersin'e seyir halinde iken alabora olan gemi dolayısıyla milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. KKTC ile iş birliği içinde arama çalışmaları başlattık. 237 yolcu ve mürettebat kurtarılırken 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşma çalışması devam ediyor. Olumlu haber almayı ümit ediyoruz. Devletin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci yakından takip ediyoruz.

Törende sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Törenimizi çok müstesna bir günde yapıyoruz.

BİZİM DESTANLARIMIZ YALNIZCA KANLA DEĞİL, ŞANLA ŞEREFLE YAZILIR

Kahraman ordumuzun milletimiz ile omuz omuza vererek kazandığı zaferin 104. yılı kutlu olsun. Zafere giden yolları ilmek ilmek dokuyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun tüm neferlerini minnetle yad ediyorum. Bizim destanlarımız yalnızca kanla değil, şanla şerefle yazılır. Şan ve şeref özellikle de cenk meydanlarında bizim alameti farikamızdır. Bin yıldır vatan uğruna ezanımız bayrağımız, milli değerlerimiz uğruna canlarını feda eden, kanlarını bu millet için döken şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

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Fırat Kalkanı Harekatı'nın da 10. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Terör örgütlerine çelikten bir yumruk indirdik. Ebediyete uğurladığımız şehitleri rahmetle yad ediyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum.

Harp okullarında öğrenim gören öğrencilerimizin mezuniyet sevincine bizler de ortak oluyoruz. Toplam bin 276 teğmenimiz birazdan diplomalarını alacak. Dost ve kardeş ülkelerden gelen askeri misafir öğrenciler de mezun olacak. Dereceye girenler başta olmak üzere harp okullarından mezun olan öğrencilerimizi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Ordumuzda üstleneceğiniz görevlerde başarılar diliyorum. Devletimize, milletimize ve TSK'mıza önemli hizmetlerde bulunacağınızdan şüphe duymuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'mizi, değerlerimizi, şanına yakışır şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum.

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Sevgili evlatlarım, sizler 2235 yıllık şanlı mazisi ile Türk ordusunun mensuplarısınız. Ordumuzun gücünü sizler artıracaksınız. Kapasitesini, etki sahasını sizler büyüteceksiniz. Bilginiz ile tecrübeniz ile, şahsiyetiniz ile ordumuzu çok yüksek seviyelere sizler çıkaracaksınız. Barış, güven ve istikrarı sizler tesis edecek, mazlumların yardımına sizler koşacaksınız. Sizlere çok ama çok güveniyorum. Her birinize ülkemi milletim adına kıvanç duyuyorum. Sizleri yetiştiren anne ve babaları gönülden tebrik ediyorum. Sizleri eğiten komutanlarınıza, hocalarınıza tebriklerimi iletiyorum.

GELİŞTİRDİĞİMİZ TEKNOLOJİLERİ GURURLA İZLEDİK

Milli savunma üniversitemizin kuruluşunun 10. yılını kutluyoruz. O şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri ordumuzdan ve askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık. Milli Savunma Üniversite'mize bu yıl 120 bin başvuru yapıldı. Biz tüm bu başarıları elde ederken birileri de 15 Temmuz sonrasında ordumuzu yıpratmak için planlar yapıp üniversitemize saldırıyordu. Allah'a şükürler olsun ki ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Savunma sanayinde karada, havada, denizde ve uzayda kritik sistemlerimizi kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz. En son Gölcük'te düzenlenen Teknofest'te kendi kabiliyetlerimiz ile geliştirdiğimiz teknolojileri gururla izledik.

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Savunma sanayinde deyim yerindeyse kendimizle yarışıyoruz. 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olan aktör ve yapılar Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değil. Türkiye artık bunları dikkate alacak ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur. Şahsımızı, milletimizi hedef alanlar bunu çok iyi anlamalıdır.