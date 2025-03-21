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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gine Bissau#Umaro Sissoco Embalo
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 21:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Gine Bissau ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Gine Bissau arasındaki ticaretin artırılması için gayret gösterdiklerini, Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerinin son yıllarda kaydettiği ilerlemenin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’de sivil halkı katletmeye devam ettiğini, Netanyahu yönetimini durdurmak için uluslararası toplumun baskılarını artırması gerektiğini, Türkiye’nin ateşkesin yeniden tesisi için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo ile görüştü

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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüşmesinde, Türkiye ile Gine Bissau arasındaki ticaretin artırılması için gayret gösterdiklerini, Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin son yıllarda kaydettiği ilerlemenin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo ile İstanbul'da görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Gine Bissau ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Gine Bissau arasındaki ticaretin artırılması için gayret gösterdiklerini, Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin son yıllarda kaydettiği ilerlemenin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de sivil halkı katletmeye devam ettiğini, (Binyamin) Netanyahu yönetimini durdurmak için uluslararası toplumun baskılarını artırması gerektiğini, Türkiye'nin ateşkesin yeniden tesisi için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gine Bissau#Umaro Sissoco Embalo

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