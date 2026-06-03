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Cumhurbaşkanı Erdoğan, GES açılışına canlı yayınla bağlandı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yenilenebilir Enerji#Artuklu GES
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GES açılışına canlı yayınla bağlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 18:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayınla bağlandığı Mardin’in Artuklu ilçesinde kurulan Artuklu Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali’nin açılışını gerçekleştirdi.

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Programa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Suat Faruk Giray, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş ile kurum amirleri ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, GES açılışına canlı yayınla bağlandı

1048 Vakıf Enerji A.Ş. tarafından Mardin ili Artuklu ilçesinde kurulan Artuklu Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali, Türkiye’nin yeni nesil yenilenebilir enerji yatırımları arasında öncü projelerden biri olarak Ocak 2026’da devreye alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, GES açılışına canlı yayınla bağlandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir, Eskişehir, Mardin, Şanlıurfa ve Trabzon illerinin valileri ile sırasıyla canlı bağlantı sağlayarak ilk yatırım yerlerinin açılışı için görüşme gerçekleştirdi ve canlı bağlantılarda kurdele kesimi gerçekleştirildi. Tören duaların ardından kurdele kesimi ile sonlandı.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yenilenebilir Enerji#Artuklu GES

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