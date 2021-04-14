Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu! Kanal İstanbul sorusuna cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi, onların sorularını yanıtladı.

Buluşmaya dair Twitter'dan videolu paylaşım yapan Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde genç kardeşlerimle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Onlar sordu, ben cevapladım. Bu güzel buluşmaya dair paylaşımlarımızı tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde genç kardeşlerimle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Onlar sordu, ben cevapladım.



Bu güzel buluşmaya dair paylaşımlarımızı tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. pic.twitter.com/kBtAABX9DC — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 14, 2021

KANAL İSTANBUL SORUSUNA YANIT

Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında sorulan sorulardan biri Kanal İstanbul projesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ''#KütüphaneSöyleşileri'nin ilk sorusu Kanal İstanbul ile ilgiliydi. Gençlerimiz böylesine büyük bir projeyi elbette önemsiyor, merak ediyor. İnşallah Kanal İstanbul’u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız'' denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili olarak ''42-43 kilometre uzunluğu olan bir kanal burası. Bu kanalla Karadeniz'i Marmara'ya bağlıyoruz. Bununla birlikte Karadeniz'de ve Marmara tarafında gelen gemilerin oralarda bekleme veya beklememe süreçler hepsi bizim kudretimizde. Bunun Montrö'yle yakından uzaktan bir alakası da yok. Montrö, İstanbul Boğazı'yla alakalı bir sözleşmeydi, dolayısıyla burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis etmiş bir eser kazandırıyoruz. Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul bizi ne yapacaktır? Çok daha huzurlu, rahat kılacaktır. Kanal İstanbulumuzu, İstanbul'a kazandırdığımızda İstanbul çok çok büyük bir zenginliğe kavuşmuş olacak ve İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacaktır.'' dedi.

#KütüphaneSöyleşileri'nin ilk sorusu Kanalİstanbul ile ilgiliydi. Gençlerimiz böylesine büyük bir projeyi elbette önemsiyor, merak ediyor.



İnşallah Kanalİstanbul’u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız. pic.twitter.com/Ag1AUq5R0p — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 14, 2021

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sordukları sorulardan biri de İstanbul Sözleşmesi ile ilgiliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Sizin kararınızla İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldık. Bu kararınız, kadın hakları ve kadına şiddet konusunda sizin ve kabinenizin yani iktidarın düşüncelerinin değiştiğini mi gösteriyor?'' şeklindeki soruya yanıtı şöyle oldu:

''İstanbul Sözleşmesi uygulaması itibariyle maalesef ne ülkemizde ne de dünyada özellikle kadın haklarına saygıyı getirmedi Ve şu anda Avrupa Konseyi, AB ülkelerinden de 11 tanesi bundan çekilme arifesinde. Kadına şiddeti bizim anayasamız reddediyor mu reddediyor, kabul etmiyor. Burada bizim üzerinde durmamız gereken 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına şiddet ile ilgili yasa. Şimdi bu zaten var. Biz burada öyle bir medeniyetin, öyle bir dinin mensubuyuz ki bizim dinimizde kadına şiddet bir defa haramdır. Eğer biz böyle bir sözleşmeye illa ihtiyacımız varsa biz bu sözleşmenin daha adili, daha güzelini, daha güçlüsünü kalkarız biz Ankara Sözleşmesi diye bir sözleşme hazırlarız onunla beraber yola devam ederiz.''

#KütüphaneSöyleşileri'nde bir kardeşimiz, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının, hükümetimizin kadın hakları konusunda bir fikir değişikliğine gittiğine işaret olup olmadığını sordu.



Cevabımız: pic.twitter.com/12BcmThznO — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 14, 2021

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