Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençleri siyasetin merkezine aldık

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Samsun Büyükşehir Belediyesi PETEK Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada Samsun'un tarihinden bahsederek, "Karadeniz'in kapısı Samsun'da bağımsızlık meşalesini yaktığımız ilk şehirde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bizim için Samsun'da gerçekten anlamlı bir gün yaşadık, yaşıyoruz. Şehir hastanemizin açılışını yapmak üzere geldiğimiz Samsun'da Gençlik Buluşmalarımızın bir yenisini daha sizlerle bir arada Samsun'da gerçekleştiriyoruz. Her gençlik buluşmamızda olduğu gibi bugün de Türkiye'yi dünyayı ve geleceğimizi sizlerle konuşacağız. Şunu sözlerimin hemen başında ifade etmek istiyorum. 107 sene önce Samsun'dan başlayan İstiklal Yürüyüşü bugün büyük ve güçlü Türkiye istikametinde hamdolsun devam ediyor. Bakınız hemen arkamızda istiklalden istikbale uzanan bu güzergahın iki güçlü sembolü bizlere iştirak ediyor. Bir tarafta Bandırma Vapuru, hemen yanı başında TCG Anadolu Gemisi" dedi.



"MİLLETİMİZİ TEHLİKELERDEN UZAK TUTTUK"



"Bandırma Vapuru ile başlayıp TCG Anadolu ile devam eden bu rota Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin de bir nişanesidir" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Allah'a hamdolsun. Bugüne kadar bizler fırtınalı denizlerde Türkiye'yi sahili selamete ulaştırmayı başardık. Coğrafyamızın krizlerle, savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu bir dönemde milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk. Ülkemize pek çok alanda tarihi başarılar, tarihi zaferler kazandırdık. Yarın Türkiye'nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz. 86 milyonun yanı sıra ümidini Türkiye'ye bağlamış yüz milyonlarca mazlumun emanetini de sizler yükleneceksiniz. İnanıyorum ki hepiniz taşıdığınız bu mesuliyetin bilinciyle ülkemize ve milletimize en güzel şekilde hizmet edecek, Türkiye'yi her kulvarda çok daha iyi yerlere getireceksiniz."



