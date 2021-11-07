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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu

#Erdoğan#Batman#GENÇLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman’da Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Gençlerle Buluşma Programı"na katıldı.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

19-20 yılda biz bu Batman'ı ihya ettik. Şimdi de 500 yataklı hastanemizi yapıyoruz. Bütün bunlarla beraber yollar, Batman'a bölünmüş 30 km yol vardı. Biz bunun üzerine 140 km daha bölünmüş yol yaptık. Sadece NATO pisti vardı ve yanında da bir tente vardı. O tentenin altından uçağa binersiniz. Böyle bir durum vardı. Biz şuanda Batman'ın alt ve üst yapısıyla hiçbir şeyiyle mukayese edilmez Ilısu Prof. Dr. Veysel Hoca'nın adını koyduğumuz yer. Bir de TOKİ'nin yapmış olduğu konutlar. Hele hele Ilısu'da inşa ettiğimiz zemin artı villalar. Bunların yapılmaması için neler yapmadılar ki. Fakat biz azmimizden zerre kadar ödün vermedik. Oradaki tarihi eserleri yerlerinden aldık ve şuandaki yeni yerlerine taşıdık. Bir de küçük saray. Küçük sarayı 6 metre yükseltmek suretiyle yeni yerine naklettik.

"LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMÜYOR"

Sevgili gençler bunlar sıradan işler değil. Bunlar akıl istiyor, zeka istiyor ve bütün imkanlarınızı oralar için seferber etmek istiyor. "Niye yapıyorsunuz başka işiniz yok mu" diyorlar. Yapıyoruz. Biz istiyor ki Kültür ve Turizm açısından buralar çekim haline gelsin. Buraları görmek isteyenler olacak. Bu barajın içinde bu işi nasıl yaptılar. Nasıl inşa ettiler. O köprüler vs nasıl yapıldı. Bunların hepsi aşk işidir aşk. Ben de diyorum ki aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor.

HDP'YE İSTİKLAL MARŞI TEPKİSİ

İnsanımızı ayrıştırmadık. Yolları yaparken oralarda çalışan tüm mühendislere, mimarları oraları zindan eden bu HDP, PKK değil mi. Bunlar oralarda bizim kardeşlerimizi şehit etmediler mi? Necmettin Hoca'nın ne günahı vardı. Genç yaşta öğretmen olarak buralara geldi ve burada şehit ettiler. Aynı şekilde nice kaymakamları bunlar şehit etmedi mi? Yapacak çok işimiz var. İstismar siyasetine biz prim vermedik ama onlar verdi. Bölmenin değil birleştirmenin gayreti içinde olduk. Türkiye tüm renkleriyle hepimizin ortak vatanıdır dedik. Parlamentoda biliyorsunuz İstiklal Marşı okunurken, HDP okumuyor. Bunları anlatmalıyız. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Arabıyla hepimiz aynı iklimin eserleriyiz. Türkiye merkezli düşünen herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Gittiğimiz her yerde gençlerimizle bir araya geldiğimizde onların coşkusuna şahit oluyoruz.

"GENÇLERİMİZİN HAYALLERİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bölgemizde güvenliğin ve huzurun tesisiyle birlikte turizmden istihdama kadar her alanda tarihi bir yükseliş yaşanıyor. Bir dönem teröristlerin kestiği yollarda yük taşımacılığı sürüyor. Göz aydınlığımız olan siz gençlerimizin hayallerinizi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte göreve geldiğimde 76 üniversitemiz vardı ama bugün 207 üniversitemiz var. 81 vilayetin 81'inde de üniversite var.

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#Erdoğan#Batman#GENÇLER

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