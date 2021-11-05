Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle basketbol oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ümraniye'deki Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Hacı Nusret Yıldırım Camisi'ne geçti.
Cuma namazını burada kılan Erdoğan, camiden çıkarken avluda bekleyen gençlerle sohbet etti.
Erdoğan, daha sonra açılışı yapılacak Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçti.
ERDOĞAN GENÇLERLE BASKETBOL OYNADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi açılışına giderken basketbol oynayan gençleri görüp maçlarına katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erdoğan'a eşlik etti.
ERDOĞAN'DAN, İSTANBUL'DA SARAY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ'Nİ ZİYARET
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.