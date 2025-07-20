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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘gençlerin zehirlenmesine izin vermeyiz’

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sigara Ve Sağlık#Gençlerin Zehirlenmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘gençlerin zehirlenmesine izin vermeyiz’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen, “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un Yıldönümünde Gençlerle Buluşma” programında, sporcular ve gençlerle bir araya geldi.

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Konuşmasına, milli sporcular ile gençleri selamlayarak başlayan Erdoğan, özetle şunları söyledi:  

YILDA 100 BİN ÖLÜM

“Dünyada her yıl yaklaşık 8 milyon kişi tütün kullanımının yol açtığı sağlık sorunları sebebiyle hayatını kaybediyor. Bunların 1.3 milyonu ise dumandan olumsuz etkilenen ve pasif içici olarak adlandırdığımız kişilerden oluşuyor. Ülkemizde her sene yaklaşık 100 bin kişi tütün ve tütün ürünlerine bağlı hastalıklar nedeniyle erken yaşta hayata gözlerini yumuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘gençlerin zehirlenmesine izin vermeyiz’

DUMANSIZ TÜRKİYE İÇİN...

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza ülkemizin dört bir yanındaki 671 sigara bırakma polikliniği hizmet veriyor, ücretsiz ilaç desteği ve nikotin tedavisi sağlıyoruz. Bugüne dek 3.8 milyon muayene yapıldı, 1.5 milyonu aşkın vatandaşımız tedavi desteğinden faydalandı. Alo 171 danışma hattıyla kişiye özel sigarayı bırakma planları hazırlıyoruz. Kamu spotları, sosyal medya kampanyaları, eğitim faaliyetleriyle gençleri tütünden uzak tutmaya gayret ediyoruz. Bu yıl başlattığımız ‘Sigarayı Bırak Hayatını Değiştir’ kampanyasıyla 188 bini aşkın vatandaşımıza ulaştık, hayatlarına dokunduk. Dumansız bir Türkiye için bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm kurumlarımızla, yönetimlerimizle, üniversitelerimiz ve Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşlarımızla gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz.”

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Erdoğan, konuşmasının ardından gençler ve sporcularla tek tek sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sigara Ve Sağlık#Gençlerin Zehirlenmesi

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