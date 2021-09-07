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DHA
Haber Giriş: 07.09.2021 - 20:25 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, GE Yenilenebilir Enerji Dünya Başkanı Pecresse'yi kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, GE Yenilenebilir Enerji Dünya Başkanı Pecresse'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, General Electric (GE) Yenilenebilir Enerji Dünya Başkanı Jerome Pecresse'yi kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de hazır bulundu. Görüşmede, Türkiye'de başta enerji olmak üzere pek çok alanda önemli faaliyetler yürüten GE Yenilenebilir Enerji'nin, Türkiye'nin 'enerji depolama, hibrit ve yenilenebilir enerji teknolojileri' alanlarına katkıları ele alındı.

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