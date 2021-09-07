Cumhurbaşkanı Erdoğan, GE Yenilenebilir Enerji Dünya Başkanı Pecresse'yi kabul etti

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de hazır bulundu. Görüşmede, Türkiye'de başta enerji olmak üzere pek çok alanda önemli faaliyetler yürüten GE Yenilenebilir Enerji'nin, Türkiye'nin 'enerji depolama, hibrit ve yenilenebilir enerji teknolojileri' alanlarına katkıları ele alındı.

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