Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkesten memnuniyet duyuyorum; takipçisi olacağız

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gazze Ateşkes#Hamas-İsrail Görüşmeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzedeki ateşkesten memnuniyet duyuyorum; takipçisi olacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas-İsrail görüşmelerinin sonucunda varılan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Erdoğan, konuya ilişkin paylaşımında "Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Şarm El Şeyh’de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum.

İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır’a hassaten teşekkür ediyorum.

"TÜRKİYE OLARAK TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz.

Aynı şekilde Filistin’de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren; evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum.

Rabb’im Filistinli kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı olsun; Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.

DIŞİŞLERİ: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'ndan ateşkes için yapılan açıklamada "Gazze’de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

