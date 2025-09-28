Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze için küresel uyanış var

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Genç Diplomasi Derneği tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen ‘Bosphorus Diplomasi Forumu’na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “27 Mayıs Darbesi sonrası burada istiskale, işkenceye maruz kalan şehitlerimiz Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı rahmetle yâd ediyorum. Yıllarca ‘Yaslıada’ olarak milletimizin hafızasına kazınmış olan bu adanın, yeni kimliğiyle bu tür toplantılara ev sahipliği yaptığını görmekten bahtiyarım.

Uluslararası siyaset zemininde tektonik kırılmaların yaşandığı zorlu ve tarihi bir dönemden geçiyoruz. 2’nci Dünya Savaşı’ndan sonra galipler eliyle kurulan düzen işlerliğiyle birlikte itibarını da yitirmiştir. Şu an insanlığın gündemini domine eden kriz, gerilim, soykırım, çatışma ve zulümlerin neredeyse tamamı bu coğrafyada yaşanıyor. Herkes kayıtsız kalsa dahi biz coğrafyamızdaki acılara, zulümlere, sonu gelmeyen çatışmalara duyarsız kalamayız.

Gazze’de tam 2 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde hem dehşet hem de utanç verici bir soykırım yaşanıyor. Netanyahu ve katliam kadrosu en modern silahlarla Filistinli sivilleri hedef alıyor, masumların üzerine bomba yağdırıyor. Fakat ne oldu? İşte dün (önceki gün) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konferansı’nda Netanyahu denilen katil boş koltuklara seslenmek durumunda kaldı. BM Genel Kurulu’nda yalanları ve tehditlerini dinleyecek kimse bulamadı. Bugüne kadar kulaklarının üzerine yatanlar, görüyoruz ki artık gaflet uykusundan uyanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı olan torunu, Bilal Erdoğan’ın oğlu Ömer Tayyip’i çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Gazze’deki meseleyi Hamas parantezine indirgeyenler, kazın ayağının hiç de öyle olmadığının farkına varıyor. İsrail’in derdinin sadece Gazze olmadığı gün geçtikçe daha net anlaşılıyor. Filistin’i tanıyan devletlerin sayısındaki artışın arkasında Gazze’nin sebep olduğu küresel uyanış vardır. Biliyorsunuz artık 150’yi aştı. Filistin’in tanınması geç de olsa önemli bir adımdır. İsrail durdurulmadan, Filistin Devleti için konulan irade eksik kalacaktır. Başta Netanyahu, kabinesi ve soykırım kadrosu derhal yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. Uluslararası spor turnuvalarından men dahil İsrail’e caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. Şu anda Futbol Federasyonu Başkanımız da bu konuyla ilgili duruşunu ortaya koydu. Ekonomik olarak İsrail hükümetine, Gazze’de 100 milyar doları bulan yıkımın faturası ödetilmelidir. Türkiye’nin ticaret ve diğer alanlarda İsrail’e karşı aldığı tedbirler diğer ülkelere örnek olmalı, onlar da artık benzer önlemi almalı. Aksi takdirde bu ateş Ortadoğu sınırlarıyla kalmayacak, bütün dünyayı saracaktır.”

- Programda, Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir ile Başkan Yardımcıları Ömer Tayyip Erdoğan ve Ahmet Aziz Albayrak da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir, Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan ve Ahmet Aziz Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sponsorlara ödül verdi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen forumda, Soğuk Savaş’ın küresel etkileri genç diplomat adaylarının bakış açısıyla ele alındı. Kıbrıs, Berlin, Vietnam ve Afganistan gibi kritik başlıklar tartışıldı. Programda ayrıca paneller, film gösterimleri ve atölyeler de yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, bu yıl BM Genel Kurulu’nda Filistin’de iki devletli çözümün sağlanması için anlamlı adımlar atıldığını belirtti. İsrail hükûmetinin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, Netanyahu’nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Başbakan Sanchez’in Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını ifade etti.