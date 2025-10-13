Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze ayağa kaldırılmalı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu’nda, ‘Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi: “İki yıllık soykırımın ardından Gazze’de kalıcı huzura giden ilk adım geçtiğimiz günlerde atıldı. Ateşkes mutabakatı sonrası buruk da olsa, gönülleri yaralı da olsa Gazzeli kardeşlerimiz ilk defa rahat bir nefes alıyor.

YARDIM TIR’LARI GİDİYOR

Elhamdülillah çocukların yüzleri gülüyor. İsrail’in hava saldırıları sebebiyle oradan oraya sürüklenen siviller, zorla çıkarıldıkları yerlere geri dönüyor. Gazze’ye yardım girişleri hamdolsun hızlandı. Bizim insani yardım TIR’larımız da Gazze’ye ulaşmaya başladı. Bunlar iki yıllık zulümden sonra bize umut veren, kalplerimize inşirah veren gelişmeler. Ama ateşkes anlaşmasıyla elbette her şey bitmiş değil. Şimdi çok daha büyük bir imtihan İslam dünyasını ve insanlığı bekliyor.

İSRAİL ÇARK ETMEMELİ

Öncelikle İsrail’in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir. Daha evvel defalarca yaptığı gibi İsrail’in bir bahane bulup anlaşmadan çark etmesine izin verilmemelidir. İkincisi Gazze’nin yeniden süratle ayağa kaldırılmasıdır. İsrail, Gazze’nin yüzde 85’ini yaşanmaz hale getirdi. Suları kirletti, bahçeleri yok etti, binaları yıktı. Okulları, hastaneleri, camileri bombaladı. Altyapı namına Gazze’de bir şey bırakmadı. Kış bastırmadan mutlaka bu konuda adım atılmalı, Gazzeli kardeşlerimiz derme çatma barınaklardan kurtarılmalıdır. Türkiye olarak burada da ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız.

Biz, bölgemizde istikrar, herkes için güvenlik istiyoruz. Kendimiz için neyi murat ediyorsak Filistin’deki, Suriye’deki, Sudan’daki, Yemen’deki mazlumlar için de aynısını murat ediyoruz. İnşallah bu anlayışla çabalamaya devam edeceğiz.”

TÜRKİYE SÖZÜ DİNLENEN BİR AKTÖR OLDU

Siyasetimizin gayesi dışarıda dostlarımızın sayısını artırmak, içerde de milletimizin gönlünü kazanmaktır. Görüşmelerimizde, ziyaretlerimizde, barış diplomasimizde, uluslararası alanda müessir bir Türkiye’yi adım adım inşa ediyoruz. Ülkemizin kazanımlarını büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde eğilip bükülenlerden olmadık. Küresel güçlere şirinlik yapanlardan olmadık. Ülke içinde başka, yurtdışında başka konuşanlardan olmadık. Milletin emanetine, asaletine, onuruna, şerefine asla gölge düşürmedik. Hep dip durduk. Önce Hakk’a, sonra halkımıza güvendik. Türkiye’nin insanlığın vicdanına tercüman olan ilkeli politikalarını hemen herkes kabullendi. Türkiye, bizim yönetimimizde uluslararası toplumun saygı duyulan, etkili, sözü dinlenen bir aktörü haline geldi. Yeni Türkiye’yi hasımlarımız dahil herkes kabullendi. Ama ana muhalefet partisi halen idrak edemedi. Batılılar karşısında omurgalı durmayı ana muhalefete öğretemedik. Yurtdışına çıkınca Türkiye partisi gibi hareket etmeleri gerektiğini bu beyefendilere anlatamadık.

MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ: TÜRKİYE’Yİ ŞİKÂYET TURLARI YAPIYORLAR

Eski genel başkanın sicili bu hususta zaten çok kötüydü. Avrupa’sından Amerika’sına Türkiye’yi şikâyet etmediği yer kalmamıştı. Fakat yeni genel başkan ülkemizi Batılılara şikâyette selefinden çok daha heveskâr çıktı. Güya yurtdışına gidince Türkiye partisi olacaklardı ama verdikleri her söz gibi bunu da yediler, buna da sadık kalmadılar. Bir ara ülkemize gelen Batılı basın kuruluşlarına Türkiye’yi şikâyet ediyor, ‘Sizin çıkarlarınızı en iyi biz koruruz’ diyorlardı. Şimdi işi biraz daha ileri götürdüler. Artık onların gelmesini beklemiyorlar, ayaklarına bizzat kendileri gidiyorlar. Avrupa’ya Türkiye’yi şikâyet turları düzenliyorlar. Haklarında milyarlarca liralık yolsuzluk, rüşvet, haraç, irtikap iddiası olan haramileri yargıdan kaçırmak için Batılı ülkelere adeta yalvarıyor. Dün çıkmış yine şikâyet için gittiği Avrupa’da kendi hükümeti için, ‘Gazze için parmağını bile kıpırdatmadı’ iftirası atıyor. Son iki yılda Gazze’ye 100 bin tondan fazla insani yardım göndermiş, İsrail’le ticareti bir buçuk yıl önce kesmiş, uluslararası tüm zirvelerde Gazzeli mazlumların hakkını cesaretle savunmuş, Gazze’nin tüm dünyada sesi, nefesi olmuş ülkesini kötülemekten hicap duymuyor. Türkiye’nin Filistin davasına verdiği güçlü desteği anlatmak yerine sırf muhalefet etmek adına kendi devleti hakkında açıkça yalan söylüyor. Buradan CHP Genel Başkanı’na sormak lazım: Hadi kendine saygın yok, işgal ettiğin koltuğa da mı hürmetin yok? Taşıdığın Türkiye’nin ana muhalefet partisi kimliğine de mi saygın yok? Yabancıların huzurunda ülkeni eleştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun? Diyet borcunu ödemek uğruna, Türk demokrasisini Batılı yoldaşlarına kötülerken hiç mi yüzün kızarmıyor?

TRABZON’A YENİ HAVALİMANI

Trabzon-Samsun arası ulaşımını 2 saate düşürecek hızlı tren demiryolu projemiz Samsun’dan Artvin’e tüm şehirlerimizi birbirine bağlayacak. Trabzon Havalimanı’nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. Yeni projeyi bitirdik ve inşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Böylece deniz üzerinde 3. havalimanımızı Trabzon’a inşa edeceğiz. Trabzon genelinde yürüttüğümüz 620 milyon lira tutarındaki 18 farklı projeyi sizlerin istifadesine sunduk. Tarım ve ormancılık alanında farklı kategorilerde toplam 295 milyon lira değerinde 12 yeni projeyi resmen hayata geçiriyoruz. Böylece tek bir açılışla toplam yatırım bedeli 13.5 milyar lirayı aşan 130 proje ve eseri Trabzon’umuza kazandırmış oluyoruz.

BİZİM ÇOCUKLARA BAŞARILAR DİLERİM

Dünya Kupası Avrupa elemelerinde rakibi Bulgaristan’ı deplasmanda 6-1’lik muhteşem bir skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımı’mızı canıgönülden tebrik ediyorum. Bize ve milletimize bir futbol resitali yaşatan tüm futbolcularımızı ve teknik heyeti kutluyorum. Bizim çocuklara bundan sonraki tüm maçlarında başarılar diliyorum.