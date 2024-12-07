CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Gaziantep'te depremzede aileye misafir oldu  

Haberin DevamÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Gaziantep'te GÃ¼neyÅŸehir 5 bin 113 konut anahtar ve tapu teslim tÃ¶renine katÄ±ldÄ±. TÃ¶rende halka hitap eden ve anahtar ile tapu teslimi yapan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, daha sonrasÄ±nda depremde 2 Ã§ocuÄŸunu kaybeden depremzede aileye misafir oldu.

DEPREMZEDE AÄ°LENÄ°N EVÄ°NDE DUYGUSAL ANLAR YAÅžANDI

Ailenin ziyaret sÄ±rasÄ±nda depremde kaybettikleri Ã§ocuklarÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± gÃ¶stermesi sÄ±rasÄ±nda duygusal anlar yaÅŸandÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, hayatÄ±nÄ± kaybeden Ã§ocuklara Allah'tan rahmet diledi. ErdoÄŸan, depremde sol kolunu kaybeden ev hanÄ±mÄ±na son durumunu sorarken Gaziantep BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin protez yaptÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Haberin DevamÄ±

Â

Ã‡OCUKLARDAN TABLET HEDÄ°YESÄ°NE TEÅžEKKÃœRÂ

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ziyaret sÄ±rasÄ±nda evin kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±na da tablet hediye etti. ErdoÄŸan'a elini Ã¶perek teÅŸekkÃ¼r eden Ã§ocuklar bÃ¼yÃ¼k mutluluk yaÅŸadÄ±. Ziyarette Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanÄ± Murat Kurum, Gaziantep Valisi Kemal Ã‡eber ile AK Parti Genel Merkez KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanÄ± AyÅŸe KeÅŸir de yer aldÄ±.

ErdoÄŸan, ziyaretin ardÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±ÅŸta kendisini bekleyen vatandaÅŸlarÄ± selamladÄ±. ErdoÄŸan'a vatandaÅŸlarÄ±n yol boyunca sevgi gÃ¶sterisinde bulunmasÄ± ve davul zurna Ã§almasÄ± ise renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere sahne oldu.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â