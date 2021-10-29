Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi için Roma'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden saat 22.00'da hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'nın ardından Birleşik Krallık'ın ev sahipliğinde Glasgov'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26'ıncı Taraflar Konferansı (COP26) sırasında 1-2 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Liderler Zirvesi'ne katılacak.
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