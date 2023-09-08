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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi için Hindistan'a gitti

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#G20#Hindistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi için Hindistana gitti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 11:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Ankara'dan Hindistan'a hareket etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere 'TRK' uçağıyla saat 11.00 sıralarında Esenboğa Havalimanı'ndan Hindistan'a hareket etti. Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ve yetkililer uğurladı.

Erdoğan'a Hindistan seyahatinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer eşlik etti. Erdoğan’ın katılacağı zirvede, dünyanın en büyük 20 ekonominin liderleri, 9-10 Eylül tarihlerinde Hindistan'da bir araya gelecek.

ERDOĞAN, DÜNYA LİDERLERİ İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede dünya lideriyle yüz yüze görüşecek. 2 gün sürecek G20 Liderler Zirvesi'ne Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ev sahipliği yapacak. 

 

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#Recep Tayyip Erdoğan#G20#Hindistan

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