G-20 için Hindistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarına başladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi için gittiği Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de resmi temaslarına başladı. Ziyaret kapsamında Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya geldi.

Başbakan Fumio’yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin girişinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan karşıladı. Kabulde Fidan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Zafer Çubukçu da yer aldı.

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İki lider görüşmede küresel ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, G20 Zirvesi kapsamında bazı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede Türkiye'nin iklim değişikliği ile ilgili attığı adımları liderlere anlatacak.

LİDERLER G20 ZİRVESİ İÇİN HİNDİSTAN’DA

Hindistan'da, tarihinde ilk kez ev sahipliği yapacağı G20 Zirvesi için büyük hazırlıklar yapıldı. Dünya liderlerinin katılacağı zirve öncesi başkentte yoğun güvenlik önlemleri alınırken, ana cadde yollarında görkemli süslemeler yapıldı. Zirvenin gerçekleşeceği Bharat Mandapam Kongre ve Sergi Merkezi, otantik Hindistan figürleriyle süslenirken, başkentin ana caddeleri de Hindistan’a özgü renkli çiçekler ve ışıklandırmalarla dekore edildi. Başkent Yeni Delhi'de 3 gün boyunca birçok iş yeri ve resmi kurum tatil edilirken, şehrin belirli caddeleri güvenlik önlemleri nedeniyle zirve boyunca trafiğe tamamen kapatılacak. İki gün boyunca sürecek zirve için 50 binden fazla polis görev yapacak.

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ZİRVENİN TEMASI “TEK DÜNYA, TEK AİLE, TEK GELECEK”

Dünya ticaretinin yüzde 75’ini temsil eden ülkelerin liderlerinin bir araya geleceği ve dünya gündeminin tartışılacağı zirvenin bu yılki teması “Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek” olarak belirlendi. İki gün boyunca devam edecek toplantıların ana gündem maddeleri arasında küresel borç krizi, uluslararası borç yapısında yeniliklere gitme, kripto para düzenlemeleri, enerji ve gıda güvenliğinde jeopolitik belirsizliklerin etkisi gibi konular da yer alıyor.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI MODİ’DEN MESAJ

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Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, zirve öncesi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “Hindistan, 9-10 Eylül 2023 tarihlerinde Yeni Delhi'nin ikonik Bharat Mandapam'ında 18. G20 Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyor. Bu, Hindistan'ın ev sahipliği yaptığı ilk G20 Zirvesi olacak. Önümüzdeki iki gün boyunca dünya liderleriyle verimli görüşmeler gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. G20 Zirvesi'nin insan merkezli ve kapsayıcı kalkınmada yeni bir yol çizeceğine olan inancım tamdır. Konuklarımızın Hint misafirperverliğinin sıcaklığından keyif alacaklarına eminim” dedi.

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ZİRVENİN İLK GÖRÜŞMELERİ

Zirve öncesi ilk resmi görüşmeler Hindistan ile misafir ülkeler Mauritius ve Bangladeş liderleri arasında gerçekleşti. G20 zirvesi öncesinde Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, bugün Mauritiuslu mevkidaşı Pravind Kumar Jugnauth ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile ikili görüşmelerde bulundu. Başbakan Modi'nin bugün ayrıca Hindistan'a gelen ABD Başkanı Joe Biden ile de bir ikili görüşme yapması planlanıyor.

LİDERLER HİNDİSTAN’A GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra gün içerisinde ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau Hindistan'a geldi. Rusya'yı ise Devlet Başkanı Vladimir Putin yerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek.

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İSPANYA BAŞBAKANI SANCHES’E COVİD-19 ENGELİ

Zirveye katılımı planlanan İspanya Başbakanı Pedro Sanches, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, öğle saatlerinde yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle zirveye katılamayacağını bildirdi. Sanches, G20’de İspanya’yı Başbakan Yardımcısı Nadia Calvino Santamaria ve Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares’in temsil edeceğini açıkladı.