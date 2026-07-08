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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa lideri Macron ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Macron#NATO
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa lideri Macron ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 15:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa lideri Macron ile görüştü
Erdoğan, bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa lideri Macron ile görüştü

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa lideri Macron ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Macron#NATO

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