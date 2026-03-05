Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü... İran'da müzakere vurgusu

Haberin Devamı

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

"İRAN’DAKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYORUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin İran’daki gelişmeleri çok yakından izlediğini, sivil ölümlerinden üzüntü duyulduğunu ve bu ölümlerin artmasından endişe edildiğini belirtti. Erdoğan, çatışmaların bölgeye yayılmasının kabulünün mümkün olmadığını ifade etti.

DİPLOMASİ VE MÜZAKERE VURGUSU



İran’daki çatışmaların uzun zamana yayılmasının hem bölge hem dünya için istikrarsızlık kaynağı olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin diplomasi zemininin kuvvetlendirilmesi ve yeniden müzakerelere dönülmesi için yoğun gayret gösterdiğini dile getirdi.

Haberin Devamı

NATO MÜTTEFİKLERİ ARASINDA SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca, dünyadaki çatışmalı süreçlerin NATO müttefikleri arasındaki savunma iş birliklerini artırmayı gerekli kıldığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii alanında uzun süredir atılamayan ortak adımları hızlandırmanın önemli olduğunu belirtti.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Enver İbrahim ile görüştü Haberi görüntüle

ERDOĞAN'DAN DİPLOMSİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yapılan görüşmede, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik insansız hava araçları ile gerçekleştirilen saldırı ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu saldırıyı kınayarak mevkidaşı Aliyev’e ve Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile gerçekleştirilen görüşmede ise ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Malezya iş birliğinin her alanda mükemmel seviyede seyrettiğini ve bu ilişkileri daha da geliştirmek için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.