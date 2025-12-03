×
Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Finlandiya#Alexander Stubb
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 18:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile telefonda görüştü. İkili ilişkilerin geliştirilmesi, Ukrayna-Rusya savaşı ve Gazze'deki ateşkes sürecinin ele alındığı telefon görüşmesinde, iki devletli çözüm vurgusu yaptı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklama göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Finlandiya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Finlandiya arasındaki ticaret hacmini artırmak için çaba gösterdiklerini ve ilişkileri yeni adımlarla daha ileri taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI

Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki barış süreci için yoğun diplomatik gayret sarf ettiğini belirterek, İstanbul’da yapılan müzakerelerin etkin ve işlevsel bir zemin olduğunu vurguladı.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Görüşmede Gazze’deki ateşkes süreci de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ateşkesin uygulanmasını yakından takip ettiğini ve bölgedeki kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle mümkün olacağını söyledi. Finlandiya’nın Filistin Devleti’ni tanımasının memnuniyet verici olacağını dile getirdi.

Erdoğan ayrıca, Finlandiya’nın 6 Aralık Bağımsızlık Günü’nü kutladı.

