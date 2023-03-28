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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ve Cezayir Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Filistin#Mahmud Abbas
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ve Cezayir Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 22:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, liderler Ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Filistin’e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceklerini ifade etti ve Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla Filistin’in sergilediği dayanışma için de teşekkür etti.

BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla Cezayir’in gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkür etti. Görüşmede, liderler Ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini de iletti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Filistin#Mahmud Abbas

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