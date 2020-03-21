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AA
Haber Giriş: 21.03.2020 - 22:28,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Abbas görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin koronavirüsle mücadele konusunda da devam edeceğini söyledi.

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