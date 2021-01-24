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Gündem
Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 24.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fidan’ı AYM üyesi seçti

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fidan’ı AYM üyesi seçti
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yargıtay kontenjanından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine İrfan Fidan’ı seçti. Böylece, Erdoğan, 15 üyeli AYM’ye yedinci üyeyi seçmiş oldu. Erdoğan ve devlet zirvesinin katılacağı yemin töreninde Fidan, cüppe giyerek AYM’deki görevine resmen başlayacak.

Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Fidan, Hâkimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulu’nca 27 Kasım 2020’de Yargıtay üyeliğine seçilmişti. AYM son asker üyesinin emekli olmasıyla sivil ve 15 üyeli bir yapıya büründü. Yaş haddinden 22 Aralık 2020’de emekliye ayrılan son asker üye Serdar Özgüldür, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından AYM üyeliğine seçilmişti. 17 Nisan referandumu ile birlikte AYM’ye asker kökenli üye seçme uygulaması kaldırıldı.

DANIŞTAY’A DÖRT YENİ ÜYE

Erdoğan, Hümeyra Ergin Ercan, Mustafa Nafiz Acar, Yüksel Navdar ve Fatih Zencirci’yi de Danıştay üyeliğine seçti. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne ise Ali Öztürkmen atandı.

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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