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Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe'den şikayetçi oldu

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#FETÖ Suikast#Burkay Karatepe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖnün suikast timindeki Burkay Karatepeden şikayetçi oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 17:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Marmaris'te Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan timde yer alan Karatepe hakkındaki şikayet dilekçesini Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

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Dilekçede, Karatepe ile firari olduğu dönemde kendisine yardım eden kişiler hakkında "Cumhurbaşkanına suikast", "Anayasayı ihlal", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "terör örgütüne üye olmak" ve "suçluyu kayırma" suçlarından soruşturma yapılarak kamu davası açılması istendi.

Şikayet dilekçesinde, FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin bir parçası olarak, suç tarihinde Marmaris'te bulunan Erdoğan'a yönelik olarak Karatepe'nin de içinde bulunduğu bir grup tarafından askeri operasyon yapıldığı hatırlatıldı.

Karatepe'nin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan ve Anayasa'ya göre devletin ve milletin birliğini temsil eden Erdoğan'ın varlığını ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

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"Şüphelinin bu şekilde sadece cumhurbaşkanına suikast ve anayasayı ihlal suçunu değil, aynı zamanda iştirak ettiği eylemler nedeniyle ülkenin genelinde bir kaos ve karışıklık çıkarmak suretiyle devletin bağımsızlığını zayıflatmayı ve devletin birliğini bozmayı hedeflediği de açıktır. Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımız, hem şahsına yönelen eylemleri nedeniyle hem de Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin birliğine yönelen eylemleri nedeniyle şüpheliden şikayetçi olduğu gibi eylem tarihinden bugüne kadar geçen 10 yıllık süre zarfında şüphelinin yakalanmasına mani olmak için yer temin eden ve yardım eden kişilerden de şikayetçidir."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#FETÖ Suikast#Burkay Karatepe

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