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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethiye Gümüşdağ'ın cenaze törenine katıldı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Fethiye Gümüşdağ#Cenaze

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cenaze törenine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: 

Değerli kardeşlerim, şu anda musallada bulunan bay ve bayan kardeşlerimizi şimdi Hakk'a uğurluyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, ailelerine sabırlar versin. Örtüde de yazıldığı gibi 'Her nefis ölümü tadacaktır'. Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz. Fethiye ablamızı ve diğer kardeşlerimizi bugün uğurluyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethiye Gümüşdağın cenaze törenine katıldı

Bir an ileri bir an geri ölüm gitmiyor. Ben de tekrar soruyorum haklarınızı helal ediyor musunuz?

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Bir şeyi unuttum biz Fethiye ablamızın çok böreklerini yedik. Çok börek yapardı ve gönderirdi. O da hakkını bize helal eylesin.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Fethiye Gümüşdağ#Cenaze

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