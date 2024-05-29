×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fatih'in inanç ve azmi Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma yolunda ilham vermekte

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#İstanbul'un Fethi#İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fatihin inanç ve azmi Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma yolunda ilham vermekte
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 09:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin 571. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin İstanbul’u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık ve azim, bugün bize Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma yolunda ilham vermektedir." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Dünya tarihinin ve tarihimizin muhteşem zaferlerinden biri olan İstanbul’un Fethi’nin 571. yıl dönümünü kutluyorum.

Fethin ruhunu anlamak için, bu mübarek zaferin nasıl kazanıldığını iyi bilmek gerekiyor. Askeri dehası, kahraman ordumuzun azim ve kararlılığı ile aziz milletimizin bir kıtaya kök salmasına vesile olan fethin ardından, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet’in hoşgörü ve adaletli yönetimiyle İstanbul, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir merkez olmuştur.

Tarihinin izlerini günümüze taşıyan; sanatçılara ilham kaynağı olan İstanbul, çağımızda ülkemizin iş, finans, ticaret, sanat, kültür ve inanç merkezi olarak dünyanın en gözde şehirleri arasındadır.

Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin İstanbul’u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık ve azim, bugün bize Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma yolunda ilham vermektedir.

Haberin Devamı

İstanbul'un Fethi’nin 571. yıl dönümü vesilesiyle, bu eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ile aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Tayyip Erdoğan#İstanbul'un Fethi#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!