Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fail de mağdur da gençler

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“Gençlerimizin sosyal medyanın ve dijital mecraların, her türlü melanetin bulunduğu karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız” diyen Erdoğan dün Beştepe’de 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde özetle şunları söyledi:

“Üniversitelerimizin kanunda yer alan görevlerini yaparken, gençlerimizin fikri tekamülleri ve karakter gelişimlerini de ihmal etmemesi mühimdir. Bakınız son günlerde milletçe yüreğimizi yakan olaylara şahit oluyoruz. Önceki ay Eskişehir’de cami avlusundaki insanlarımıza yönelik menfur bir saldırı oldu. Ardından İstanbul’da gencecik bir polis memurumuz alçakça şehit edildi. Geçtiğimiz cuma günü ise hayatlarının baharındaki iki genç kızımız, vahşi bir cinayete kurban gitti. Katledilen her iki evladımıza da Allah’tan rahmet, acılı ailelerine buradan başsağlığı diliyorum.

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YÜZLEŞMEK KAÇINILMAZ

Kimi zaman dijital platformlardan yayılan cerahatin kimi zaman sapkın akımların kimi zaman uyuşturucu illetinin kimi zaman alkol belasının kimi zaman televizyon dizilerinin özendirdiği mafya kültürünün kimi zaman da infaz ve ıslah sistemimizdeki boşlukların bu acıların yaşanmasında rol oynadığını görüyoruz. Üzülerek ifade ediyorum ki; bu vakaların ekseriyetinde fail de mağdur da gençlerimizden oluşuyor. Millet ve devlet olarak bu hadiselerin önüne geçecek adımları atmazsak, Batılı ülkelerin karşılaştığı sıkıntılarla bizim de yüzleşmemiz kaçınılmazdır. Gençlerimizi modern popüler kültürün insafına terk edemeyiz.

SEYİRCİ KALAMAYIZ

Gençlerimizin sosyal medyanın ve dijital mecraların, her türlü melanetin bulunduğu karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız. Milli ve manevi değerlerimiz bu mücadelede en büyük destekçimiz olacaktır. Teröre, uyuşturucuya, alkol bağımlığına, sapkın akımlara, suç çetelerine kaybettiğimiz her gencin vebali hepimizin üzerindedir.”

SİYONİST LOBİNİN TAHAKKÜMÜ

“Sizlerin çok iyi bildiği gibi Türkiye, fikir ve düşünce hürriyeti başta olmak üzere batılı ülkelerin çok sık eleştirilerine muhatap oldu, halen de oluyor.Yıllarca bize demokrasi dersi verdiler; rektör seçimlerinden diğer konulara kadar pek çok başlıkta üniversitelerle ilgili ülkemize özgürlük dersi verdiler. Ama bize en üst perdeden ahkam kesenlerin, Gazze soykırımında nasıl tavır takındıklarını hepimiz gördük. Gazze soykırımı, siyonist lobinin dünyanın en prestijli üniversitelerini de tahakkümü altına aldığını bir kez daha göstermiştir. Öyle utanç verici olaylara şahitlik ettik ki; “Gazze’de soykırım var” diyen öğrenciler polis şiddetine maruz bırakıldı, yerlerde sürüklendi. Filistin için gösterilere izin veren rektörler istifa ettirildi, linç edildi, Amerikan Kongresi’nde sorguya çekildi. Barışçıl eylemlere katılan üniversite öğrencileri, “hayatınız boyunca iş bulamayacaksınız” diyerek alenen tehdit edildi.”

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ÜNİVERSİTE ATILIMLARI

- Hükümetleri döneminde gündemin en başına eğitimi aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerde yapılanları şöyle özetledi:

- “2002 yılında 76 olan yükseköğretim kurumu sayısı bugün itibarıyla 208’e ulaştı. Öğrenci sayısı 2 milyondan 7 milyonun üzerine çıktı. Şu anda 81 vilayetimizde üniversite var.

- Yükseköğretim bütçesini 2002 yılında 2.4 milyar liradan 2024 yılında 341 milyar liraya getirdik.

- 2003 yılında yüzde 15 olan yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 50’ye ulaştı. Kadınlarda oran yüzde 14 iken bugün bu oran yüzde 51’i buldu.

- Göreve geldiğimizde 64 bin civarında olan öğretim elemanı sayısı 185 bine çıktı. Kadın öğretim elemanı oranı ise yüzde 46.5’la OECD ortalamasının 1 puan üzerindedir.

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- Türkiye, bilimsel yayın bakımından 29’uncu sıradayken bugün 17’nci sıraya yükselmiştir.

- 2002 yılında yaklaşık 16 bin olan uluslararası öğrenci sayımız bu yıl 340 bini geçti.

- 2012 yılında üniversite harçlarını kaldırmak suretiyle çözüm üreten biz olduk.

- 28 Şubat zihniyetinin üniversitelerimize vurduğu en büyük darbelerden olan katsayı adaletsizliğini ve kılık-kıyafet yasaklarını ortadan kaldırdık.

- Yurtlar konusunda eşi benzeri olmayan bir sistemi kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Yatak kapasitesi 993 bine ulaştı.

YÖK ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLLERİ'Nİ DAĞITTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde bireysel, kurumsal, özel alan ve özel ödül olarak 4 ayrı kategoride düzenlenen YÖK Üstün Başarı Ödülleri'ni sahiplerine verdi.

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ORDOT’UN MAKETİ HEDİYE EDİLDİ

- YÖK Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, 1960’lı yıllarda ODTÜ’de Türkiye’nin ilk hava savunma sistemini geliştirmek üzere bir araya gelen ekibin, 31 Mayıs 1969’da fırlattığı Ordot isimli roketin 80 santimetre ölçekli modelini takdim etti. Engelli öğrenci Mertcan Altun da Erdoğan’a yapay zekâyla oluşturduğu bir eserini sunarak, “Bu hediyeyi bütün engelliler adına Cumhurbaşkanımıza hediye ettim. Umarım beğenir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra bireysel, kurumsal, özel alan ve özel ödül olmak üzere 4 ayrı kategoride düzenlenen YÖK Üstün Başarı Ödülleri'ni sahiplerine verdi. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)

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ERDOĞAN BUGÜN KADIN CİNAYETLERİNİ KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti MYK toplantısının ana gündem maddesi kadın cinayetleri oldu. Edinilen bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan olaylardan dolayı çok üzgün olduğunu dile getirerek, “Bu konuyla ilgili görüşlerimi grup toplantısında milletimle paylaşacağım. Ama belli ki mevcut düzenlemeler bu tür olayları önlemeye yetmiyor. İnfaz yasası daha sertleşmeli” dedi. Toplantıda kadın cinayetleri ve cezasızlık algısı konusunda İnfaz Yasası’nda ağır cezaların getirilmesi gerektiği değerlendirildi. MYK üyeleri 'iyi hal indirimi'nin toplumun vicdanını yaraladığını, yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu. Şartlı tahliye ve denetimli serbestlik tartışıldı. (Ebru KARATOSUN / ANKARA)