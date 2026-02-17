Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'da çatışma istemiyoruz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

11 yıl aradan sonra ziyaret etmekten memnuniyet duuyorum. Değerli kardeşim ve Etiyopya makamlarına sıcaklık misafirpervelikten dolayı teşekkür ediyorum.

Sahraaltı Afrika’daki en eski büyükelçiliğimizin 1926 yılında Addis Ababa’da açılması, bu şehri ilişkilerimizin kalbine yerleştirir. Bu ziyaretimin büyükelçiliğimizin açılışının 100. yılına denk gelmesi de bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Biraz önce Sayın Başbakan ve heyetiyle yaptığımız görüşmelerde; ticari yatırımlar, enerji, madencilik, tarım, iletişim ve eğitim alanlarındaki ilişkilerimizi etraflıca ele aldık.

"ETİYOPYA'DAKİ EN BÜYÜK İKİNCİ YATIRIMCI ÜLKE OLMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Diğer birçok alandaki potansiyel iş birliklerini nasıl değerlendirmeliyiz? Bir milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize nasıl ulaşırız? Görüşmelerimizde bu konuları da ele aldık. Etiyopya'daki en büyük ikinci yatırımcı ülke olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 200'ü aşkın firmamızın 2,5 milyar doları bulan yatırımlarıyla yaklaşık 20.000 Etiyopyalıya istihdam sağlaması, bizler için bir kıvanç vesilesidir. Türk müteahhitlik firmaları, Etiyopya'da demiryolu ulaşımı başta olmak üzere; fabrika, turistik tesis ve enerji nakil hatları gibi alanlarda 2,6 milyar dolar değerinde 15 proje üstlenmişlerdir. İnşallah bu projelerin ve yatırımların katlanarak artmasını temenni ediyoruz. Etiyopya halkıyla yüzyıllara sari münasebetlerimizin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Biliyorsunuz ki Etiyopya, İslam kültürü bakımından paha biçilemez bir değer niteliğindedir. Afrika'daki ilk Müslüman yerleşim yeri olarak bilinen Nejashi köyündeki Necaşi Türbesi ve Camii, kültürel bağlarımız bakımından çok önemlidir. TİKA'nın destekleriyle tadilatı ve tamiratı yapılan bu projeyle, Afrika tarihinin önemli bir kültürel mirasını yaşatmakla kalmayıp Etiyopya ile aramızdaki kadim dostluk bağlarını da güçlendirmiş oluyoruz. Maarif Vakfımızın eğitim alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra TİKA ofisimiz aracılığıyla aramızda kültür köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Eşit ortaklık ve karşılıklı anlayış temelinde, bu samimi coğrafyanın güzel insanlarının her daim yanındayız.

Sayın Başbakan Abiy Ahmed'i göreve gelmesinden bu yana Etiyopya'nın siyasi, sosyal ve ekonomik dönüşümü için yürüttüğü çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Tüm dünyanın gözü Afrika Boynuzu’na çevrilmişken, Etiyopya'nın köklü devlet yapısı ve örnek gösterilecek yönetiminin önemi daha da çok hissediliyor. Etiyopya'nın içinde bulunduğu coğrafyada; devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kıymet veren tutumunun altını bilhassa çizmek istiyorum.

"BÖLGEDE ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ"

Türkiye olarak bölgenin yeterince çektiği çatışma ve acılara yenilerinin eklenmesini asla istemiyoruz. Biz, bölge sorunlarına yine bölge ülkeleri tarafından çözüm geliştirilmesi gerektiğine ve Afrika Boynuzu’nun yabancı güçlerin mücadele alanına çevrilmemesine inanıyoruz. Bu minvalde, İsrail'in Somaliland'i tanımasının ne Somaliland'e ne de Afrika Boynuzu'na bir faydası olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum.

Bu vesileyle, yakın geçmişte Etiyopya ve Somali arasında arabuluculuğumuzda yürüttüğümüz Ankara Süreci'ndeki yapıcı tutumları için her iki tarafa da tekrar teşekkür ediyorum. İstikrara kavuşmasıyla birlikte, Afrika Boynuzu'nun ekonomik fırsatlarıyla dikkatleri üzerine çeken bir konuma erişmesi için hiçbir engel görmüyoruz. Müspet neticeler alacağımıza emin olduğum bu ziyaretimizin, bölgenin barış ve istikrarına da katkı sunmasını temenni ediyorum.

Malumunuz; Türkiye olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'na bu sene Kasım ayında ev sahipliği yapacağız. Etiyopya'nın da önümüzdeki yıl tertip edeceği bu toplantı bağlamında yakın iş birliğimizi sürdüreceğiz.

TÜRKİYE İLE ETİYOPYA ARASINDA ANLAŞMALAR İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed huzurunda iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

Ulusal Saray'daki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Törende, "9. Türkiye-Etiyopya Ekonomi, Ticaret ve Teknik İş Birliği Karma Ekonomik Komisyonu Tutanağı"na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" da Bakan Bayraktar ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Habtamu Itefa tarafından imza altına alındı.