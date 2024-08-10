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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Etiyopya#Abiy Ahmed Ali
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 22:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin sonlandırılması için Türkiye’nin gayretlerini sürdürdüğünü, Etiyopya’dan Somali’nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik endişelerini giderecek adımlar gelmesinin süreci kolaylaştıracağını söyledi. İsrail’in Gazze’de soykırıma devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Etiyopya’nın Filistin davasına insanlık vicdanından yana duruş sergileyerek destek vermesinin uluslararası toplumun kalıcı barış için çabalarına katkı sağlayacağını belirtti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Etiyopya#Abiy Ahmed Ali

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