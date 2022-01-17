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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ethem Bey Camii Tiran'ın mücevheridir

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ethem Bey Camii#Açılış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ethem Bey Camii'nin resmi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'nin ve Arnavutluk'un ortak tarihi ve kültür mirası olan Ethem Bey Camii'nin aynı zamanda Tiran'ın mücevheridir" ifadelerini kullandı.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün bizleri bir araya getiren yüce Allah'a Hamd-ü senalar ediyorum. Sabrınız, muhabbetiniz ve ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biliyorum ki Üsküp'ten geldiniz, biliyorum ki İşkodra'dan geldiniz. Saatlerce burada beklediniz. Ve bugün Arnavutluk'ta her bakımdan dolu dolu bir gün geçiyoruz. Kosova'dan gelen kardeşlerim var onlara da en kalbi duygularımla selamlıyorum. Aramızdaki kardeşliğin nişanesi olan eserlerin, projeleri açmanın sevincini yaşıyoruz. Bu sabah Türkiye tarafından inşa edilen deprem konutlarının teslimini gerçekleştirdik. 21 Eylül-27 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremlerin yaralarının sarıldığını görmekten büyük mutluluk duyduk. O depremde ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ethem Bey Camii Tiranın mücevheridir



"ARNAVUTLUK'UN KALKINMASINA ÖNEM VERİYORUZ"

522 konutun bugün tesliminden gerçekten milletim adına iftihar duydum. O dönemde başbakan Rama kardeşimle sürekli irtibat halinde olduk. Bu eserler meydana geldi. Az önce Arnavutluk Meclisi'nde sizlerin temsilcilerine hitap etme fırsatı buldum. Türkiye'nin ve Arnavutluk'un ortak tarihi ve kültür mirası olan Ethem Bey Camii'nin aynı zamanda Tiran'ın mücevheridir. Evladı Fatihan tarafından ilmek ilmek işlenerek her bir noktasına el emeği göz nuru dökülerek inşa edilen Ethem Bey Camii bugün eski ihtişamına yeniden ulaşıyor. Gündüzleri Tiran'a ayrı bir güzellik katan camimiz, bundan sonra geceleri de dış aydınlatmasıyla görenleri kendisine meftun bırakacaktır. Türkiye olarak kültürel mirasımıza ait olan eserleri ihya etmenin yanı sıra Arnavutluk'un kalkınmasına da önem veriyoruz. Bundan sonra da Arnavut halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Fevkalade bir durum olmaması halinde Ramazan'a kadar Namazgah Camii'ni de bitireceğiz. Değerli dostum Başbakan Rama ile birlikte bu tür eserleri bir an önce hayata geçirmenin kardeşliğimizin bir gereği olduğuna inanıyorum.

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