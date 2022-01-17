Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ethem Bey Camii Tiran'ın mücevheridir

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Bugün bizleri bir araya getiren yüce Allah'a Hamd-ü senalar ediyorum. Sabrınız, muhabbetiniz ve ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biliyorum ki Üsküp'ten geldiniz, biliyorum ki İşkodra'dan geldiniz. Saatlerce burada beklediniz. Ve bugün Arnavutluk'ta her bakımdan dolu dolu bir gün geçiyoruz. Kosova'dan gelen kardeşlerim var onlara da en kalbi duygularımla selamlıyorum. Aramızdaki kardeşliğin nişanesi olan eserlerin, projeleri açmanın sevincini yaşıyoruz. Bu sabah Türkiye tarafından inşa edilen deprem konutlarının teslimini gerçekleştirdik. 21 Eylül-27 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremlerin yaralarının sarıldığını görmekten büyük mutluluk duyduk. O depremde ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.



