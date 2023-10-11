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Cumhurbaşkanı Erdoğan esir takası için devreye girdi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Esir Takası#Hamas
Cumhurbaşkanı Erdoğan esir takası için devreye girdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 23:08

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında, İsrail, Çin, Tayland, Almanya, ABD ve Nepalli sivil rehineler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girdiğini söyledi.

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7 Ekim Cumartesi günü sabahın erken saatlerinde başlayan Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail ve Hamas arasında yoğun çatışmalar yaşanmaya başladı. Çatışmalar sonucu birçok ülkenin sivil vatandaşı rehin oldu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgiyi CNN Türk'te yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında aktardı. 

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"GÖRÜŞMELER ANKARA'DA YAPILIYOR BİLGİSİ DOĞRU DEĞİL"

Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sivil rehineler için devreye girmesine ilişkin şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Hamas'la buradaki esirlerin, rehinelerin kurtarılması için temas kurmuş. Görüşmeler Ankara'da yapılıyor bilgisi doğru değil. İsrail, Çin, Tayland, Almanya, ABD ve Nepalli sivillerin kurtarılması için Sayın Cumhurbaşkanı Hamas ile görüşme yapmış. Cumhurbaşkanı bizzat kendisi ilgileniyor. Ankara'da fiziki bir temas yok ama görüşmeler yapılıyor."

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3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Temasların ardından Hamas 1 kadın ve 2 çocuğu serbest bıraktı.

ERDOĞAN: ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA YAPMAYA HAZIRIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda "Bölgemizi içine girdiği bu anafordan süratle çıkarmak için Türkiye olarak arabuluculuk ve adaletli hakemlik dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. İnşallah bu tavrımızı sonuna kadar muhafaza edeceğiz" demişti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Esir Takası#Hamas

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