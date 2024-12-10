Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "Anadoludakiler Projesi" sergisini ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, sergi ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Anadoludakiler Projesi sergisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz aracılığıyla 81 ilimizde hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi, ülkemizin coğrafi, kültürel ve geleneksel zenginliklerini koruyup tanıtmayı amaçlıyor. Proje ile 3B, yani bereket, birikim ve beceri temaları altında yöresel ürünlerimiz ve zanaat eserlerimiz dijital platforma taşınarak mahalli üreticilerimizin desteklenmesi, kültür hazinemizin geleceğe aktarılması hedefleniyor. Projemizin uygulanmasına katkı verenleri tebrik ediyor, projenin çok daha geniş kitlelere ulaşmasını, yöresel ürünlerimizin ve kültür değerlerimizin korunmasında öncü bir rol oynamasını temenni ediyorum."

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Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bu sene, "Türkiye'nin Diplomasi Hamleleri ve Küresel Yansımaları" temasıyla düzenlenen 15. Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçiler ve değerli eşleri ile buluştuklarını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Topraklarımızın bereketini, insanımızın becerisini ve kültürümüzün birikimini koruyarak geleceğe taşıyan 'Anadoludakiler' projemizin sergisini ziyaret ettik. Ülkemizin ruhunu ve hikayesini dünyaya taşıyan büyükelçilerimizin, Anadolu'nun değerli mirasını diplomasiyle buluşturmaya devam etmesini temenni ediyorum."

ANADOLUDAKİLER PROJESİ

Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, "Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" mottosuyla hayata geçirilen "Anadoludakiler" projesiyle, toprakların tarımsal bereketinin, mutfak kültürünün kilerleri dolduran birikiminin, zanaatkarların becerilerinin çeşitliliğinin ve zenginliğinin hikayelerle görünür kılınıp, girişimciler ve kooperatifler için yenilikçi girişim fırsatlarını ortaya çıkarmanın yanı sıra yerel ve bölgesel kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.