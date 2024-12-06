Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'e 'gel görüşelim' dedik, olumlu yanıt vermedi

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Cuma namazı için Hz. Ali Camii'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Burada Cuma namazını kılan Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Esed'e 'gel görüşelim' dedik olumlu bir karşılık alamadık. İdlib tamam Humus yine muhaliflerin elinde Şam'a doğru da bir ilerleyiş söz konusu. Bütünüyle bölgede devam eden bu sıkıtnılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil. Maalesef bölge sıkıntıda. Dün Lübnan'da yine sayın başbakandan bir haber aldım. Bir görüşme talebi var. Lübnan çok sıkıntılı durumda. Her taraf yerle yeksan olmuş. Bizde tabii elimizden geleni yapacağız. Ancak Mısır'da ciddi manada ihtiyaç talebi var. Bu ihtiyaçların giderilmesi içinde Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya inşallah devam edeceğiz. Bunlar özellikle de ayni hatta nakdi yardım talepleri. Türkiye olarak dünyanın suskun olduğu bir dönemde biz yardımlarımıza devam edeceğiz dedi.

Haberin Devamı

'BM BU KONUDA TEK ÇIKIŞ YOLU'

Erdoğan Dün Guterres ile görüşmem oldu. Onlarda ellerinden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyorlar. 'Birbirimizle olan görüşmeleri devam ettirelim' diyorlar. Bizlerde bu görüşmeleri devam ettirerek, ateşkesi nasıl devam ettiririz bunun gayreti içinde olacağız.

BM bu konuda tek çıkış yolu. diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bildiğiniz gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararlar arka arkaya geliyor. Bunlar İsrail'i köşeye sıkıştırıyor. Bugüne kadar İsrail kendisi aleyhinde verilmiş kararların hepsinden sıyrıldı. İnsanlık İsrail'i bu attığı adımlarda yaptığı bu ihanetlerde yalnız bırakmayacak ve hesabını soracak. İsrail'in bu vahşetini ve bu soykırımlarını hep birlikte dünya devletleri olarak ne yapıp yapıp hesabını sormamız lazım ifadelerini kullandı.