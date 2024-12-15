Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum’da: Kargaşanın ortasında Türkiye bir istikrar adası

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Yakutiye Buz Hokeyi Salonu’nda düzenlenen Erzurum 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Konuşmasının başında pazartesi günü Isparta’da kaza yapan helikopterde şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm Erzurumlulara başsağlığı dileyen Erdoğan, özetle şunları söyledi:

KOMŞUNUN EVİ YANARSA...

“Dünya ve bölge son dönemde sancılı günler yaşıyor. Küresel sistem, son 70-80 yılın en ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya. Koronavirüs salgını, ekonomiden ticarete, güvenlikten sosyal hayata her alanda yeni sıkıntıları ortaya çıkardı. Rusya-Ukrayna Savaşı şubatta 4. yılına girecek. İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamları başlayalı 440 gün oldu. 50 bin Filistinli kardeşimiz bu saldırılarda şehit edildi, 110 bin yaralı var. Ateşkese rağmen İsrail, Lübnan’ı taciz etmeye devam ediyor. Elbette tüm bu olaylardan, savaşlardan, krizlerden ülkemiz de etkileniyor. Komşunun evi yanarsa ya alevi ya dumanı mutlaka size ulaşır. Bütün bunlara rağmen Türkiye, bu kargaşanın ortasında bir istikrar adası olarak takdir topluyor, ‘bölgenin kilit ülkesi’ kimliğiyle öne çıkıyor.

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MÜREFFEH GÜNLER GELİYOR

Etrafımızdaki yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik. Dengeli, itidalli ve hakkaniyetli politikalarla bütün bu muhataralı süreçleri hamdolsun başarıyla yönettik, yönetmeye de devam ediyoruz.

Bazı güçlüklerimiz olsa da Türkiye’yi hiç olmadığı kadar huzurlu, müreffeh ve güzel günler bekliyor. Üstat Necip Fazıl ne diyordu? ‘Vur kazmayı dağa Ferhat, çoğu gitti azı kaldı.’ Milletçe biraz daha sabredersek inşallah her alanda hedeflerimize çok yaklaşmış olacağız. Bunu da son 22 yıldır olduğu gibi yine siz dadaşların desteği ve duasıyla yapacağız. Türkiye Yüzyılı’nın parlak günlerini inşallah hep birlikte idrak edeceğiz.”

MUHALEFETE YÜKLENDİ: BAAS KAYBEDİNCE CHP DE Mİ KAYBETTİ

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-“61 yıllık zulmün, baskının, katliamın ve karanlığın ardından Baas rejimi artık tamamen tarihe karıştı. Ülkesinde 1 milyon masumun ölümüne sebep olan Esed kuyruğunu kıstırıp bir gecede Şam’dan kaçmak zorunda kaldı. Halep’in, Hama’nın, Humus’un, Dera’nın, Lazkiye’nin, Şam’ın sokaklarında yıllar sonra insanların yüzü gülüyor. 13 yıl sonra ilk defa Suriyeli kardeşlerimiz geleceklerine umutla bakıyor, 13 senedir kendilerine kol-kanat geren Türkiye’ye ve Türk milletine en samimi duygularla teşekkür ediyor, dua ediyor. Bu sevinci, bu coşkuyu paylaşmaktan bile aciz durumdalar. Suriyeli kardeşlerimizin zaferini gölgelemek, bu önemli başarıya çamur atmak adına akla ziyan komplo teorileri üretiyorlar. Neymiş? Suriye halkının arkasında emperyalist mahfiller varmış. Baas rejiminin yıkılması Türkiye’nin çıkarlarına zarar verirmiş. Burunlarının ucunu görmeyecek kadar cehalet çukuruna batmışlar fakat Suriye’deki güya ‘büyük oyunu’ hemen çözüveriyorlar. Neden Esed’den medet umduklarını millete izah edemiyorlar. Rahatsızlıkları nedir? Baas kaybedince CHP de mi kaybetmiş oldu? Bunu açıklığa kavuşturmalılar. Şam elçiliğini faaliyete geçiriyoruz. Suriye’nin yeniden imarı için yanlarında olacağız.”

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ERZURUM DÜNYAYA TANITILACAK

- 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde verdikleri destek için Erzurumlulara teşekkür eden Erdoğan, şunları söyledi: “Gayretlerimiz neticesinde Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı turizm başkenti olarak seçildi. Tarihiyle, tabiatıyla, kültürüyle, mutfağıyla ve elbette dadaşıyla bu güzel şehir inşallah bu vesileyle tüm dünyaya tanıtılacak. Bu önemli organizasyonun şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir diğer güzel haberimiz stadyum konusu. 20 bin kişilik stadyumu programa aldık. Hazırlıklarını tamamladık. İnşallah yakında yapımına başlayacağız. Tabii 20 bin kişilik stadyumu yaptıktan sonra, kusura bakmayın, bütün iş icraat. Koşacaklar ve kendilerinden de şampiyonluk bekleyeceğiz.”