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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum, ekonomi diplomasisinin merkezi haline gelecek

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Erzurum#Ekonomi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 14:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Erzurum Turizm Başkenti Açılış Programı'na gönderdiği video mesajda, "Düzenlenecek etkinlikler Erzurum'un uluslararası düzeyde tanıtımına ekonomik kapasitesinin geliştirilmesine ve turizm markasının güçlendirilmesine inşallah önemli katkılar yapacaktır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Erzurum Turizm Başkenti Açılış Programı'na bir video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerden Erzurum'a teşrif eden konuklarımızın hoş geldiniz diyorum. Sizi, Dadaş Diyarı Erzurum'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Erzurum Turizm Başkenti açılış programının şehir ve ülke için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Tarihiyle, misafirperverliğiyle ve ziyaretçilerini farklı iklimlere taşıyan tabii güzellikleriyle Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın turizm başkentliğini inşallah en güzel şekilde yapacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vesileyle düzenlenecek etkinliklerin Erzurum'un uluslararası düzeyde tanıtımına, ekonomik kapasitesinin geliştirilmesine ve turizm markasının güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Erdoğan, "Erzurum sadece kültür ve turizmin değil ekonomi diplomasisinin de merkezlerinden biri haline gelecektir" şeklinde konuştu.

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Mesajında forumlar, fuarlar ve iş insanlarını bir araya getiren platformların teşkilat üyesi ülkelerle Erzurum'un ticari ilişkilerini derinleştireceğini belirten Erdoğan, Palandöken Kültür Turizm ve Ekonomi Forumu'nun başarılı geçmesini temenni ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu düşüncelerle programa iştirak eden bütün misafirlerimize, iş dünyamızın temsilcilerine, kurum ve kuruluşlarla, diplomatlara teşekkür ediyorum" sözleriyle mesajını tamamladı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Erzurum#Ekonomi

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