Azerbaycan-Ermenistan zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan’ı Azerbaycan ile sağladıkları mutabakattan dolayı tebrik etti

Ağustos 11, 2025 16:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan’ı Azerbaycan ile sağladıkları mutabakattan dolayı tebrik etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı Azerbaycan ile sağladıkları mutabakattan dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanımız, ortaya konan barış iradesinin bölge huzuru için kıymetli olduğunu, şimdi atılan bu adımın somut hamlelere dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini geliştirmek için teknik düzeyde görüşmelerin devam edeceğini, bu konuda gayretlerin süreceğini söyledi.

BAKMADAN GEÇME!