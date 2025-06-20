Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı resmi törenle karşıladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı İstanbul’da kabul etmesinin ardından şu açıklamada bulunuldu:

“Kabulde Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar başta olmak üzere, Güney Kafkasya’daki barış ve diyalog süreci ile bölgemizi ilgilendiren güncel gelişmeler ele alındı.

"DİPLOMASİNİN TÜM İMKANLARINI KULLANIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, mevcut konjonktürde Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış müzakerelerinde varılan mutabakatın önemine dikkat çekti. Türkiye’nin bölgenin “kazan-kazan” anlayışıyla kalkındırılması hedefiyle yürütülen çabalara her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

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Kabulde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında atılabilecek adımlar da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sadece Kafkasya’da değil, tüm bölgede istikrarın tesisi için diplomasinin tüm imkanlarını kullandığını, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bölgede oluşturduğu riskleri bertaraf etme amacıyla liderlerle temaslarına devam ettiğini söyledi.”

Karşılamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağda) da yer aldı.