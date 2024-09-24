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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Paşinyan#Ermenistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyanı kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 23:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış süreçleri ele alındı.

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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyanı kabul etti

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York’taki Türkevi’nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı kabul etti.

Görüşmede Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış süreçleri ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasını ve yeni dönemde iki ülke arasında sağlam bir dostluğun tesis edilmesini desteklediğini, bunu kolaylaştırmak için gayretlerin devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Ermenistan arasında ön koşulsuz normalleşme yolunda önemli bir mesafe alındığını, diyalog sürecinin devamına yönelik samimi desteklerini belirtti."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Paşinyan#Ermenistan

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