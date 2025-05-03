Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide şeytanın bacağını kırdık

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Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda ‘Kaynakların teminatı, geleceğin yeniden inşası’ temasıyla düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi: “Ülkemiz, doğal kaynakları, coğrafi konumu ve hidrokarbon rezervlerine yakınlığı itibarıyla küresel enerji denkleminde stratejik bir konuma sahiptir. Bir ana geçiş güzergâhı olarak, arz ve tedarik güvenliğine önemli katkılar sağlayan bir ülkeyiz. Türkiye’nin enerji güvenliği, doğrudan veya dolaylı olarak tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir meseledir.

ÜLKEMİZİ KÜRESEL AKTÖR HALİNE GETİRECEĞİZ

Enerji politikalarımızı daima bu hakikatin ışığında şekillendirdik, meseleye hep bu perspektiften yaklaştık. Türkiye’yi, küresel enerjinin güvenli limanı ve emniyetli merkezi hâline getirmek amacıyla son dönemde çok önemli atılımlar gerçekleştirdik. Milli Enerji ve Maden Politikalarımızın hedefi bellidir, kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak ve enerji ile madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak. Karadeniz ve Gabar’da gerçekleştirdiğimiz doğal gaz ve petrol keşifleriyle, bu alanda adeta şeytanın bacağını kırdık. Şimdi bu başarılarımızı yeni bir aşamaya taşıyoruz. Türkiye’yi, doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerinde küresel bir aktör hâline getireceğiz. Bu yeni dönemde ülkemiz, enerji ve madencilik sektörlerinde dünyanın dört bir yanında yeni iş birliklerine imza atacak, küresel enerji güvenliğine eşsiz katkılar sunacaktır.

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BİR KALKINMA VE BAŞARI HİKÂYESİ YAZACAĞIZ...

Enerjide ulaştığımız seviyeyi sizlerle burada kısaca paylaşmak istiyorum. İlk açıkladığımızda, muhalefet partilerinin, ‘her seçim öncesi petrol buluyorlar’ diyerek alay ettiği Gabar’da bugün günlük üretimimiz 81 bin varili geçti. Gabar’da toplam değeri 2 milyar dolara yaklaşan, 26 milyon varilin üzerinde üretim gerçekleştirdik. Türkiye genelinde günlük petrol üretimimiz, 2025 Mart ayı sonu itibarıyla 134 bin varili aşarak yeni bir rekor kırdı. Cumhur İttifakı olarak hassasiyetle yürüttüğümüz “Terörsüz Türkiye” hedefimizde de arzu ettiğimiz neticeye ulaştığımızda, inşallah bu topraklarda bambaşka bir kalkınma ve başarı hikâyesi yazacağız.

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‘AKKUYU’DAN İLK ELEKTRİĞİ VERECEĞİZ’

Rüzgâr enerjisinin iletim ve dağıtım sistemine sorunsuz şekilde entegre edilebilmesi için, ‘yeşil iletim altyapısını’ kuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerinden biri olan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin ilk reaktörünün inşası, yakın zamanda tamamlanıyor. İlk reaktörün türbin montajını bitirdik, türbin şaftını da başarıyla döndürerek önemli bir eşiği geride bıraktık. Bu yılın sonunda deneme üretimine başlayarak, Akkuyu’dan ilk elektriği vermeyi hedefliyoruz. Diğer reaktörlerin de tamamlanmasıyla birlikte, 2028’de Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin tam kapasiteyle çalışmasını öngörüyoruz. Akkuyu Santralı tüm bileşenleriyle devreye girdiğinde, doğal gaz ithalatımız yıllık 7 milyar metreküp azalacak. Bu da yaklaşık 2.5 milyar dolarlık bir tasarruf anlamına geliyor. Bu büyük projenin ülkemize, milletimize şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

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İLK MADEN RUHSATI

-Turkuvaz Medya Grubu’nun ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (INRES 2025), enerji ve doğal kaynaklar alanında dünyanın önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erdoğan’a Hitit döneminden kalma ilk maden ruhsatının tabolusunu takdim etti.

NADİR ELEMENTLERDE 5 ÜLKEDEN BİRİ OLACAĞIZ

Uluslararası enerji rekabetinin son dönemde yoğun bir şekilde kızıştığı nadir toprak elementleri konusunda da ülkemiz, önemli bir rezerve sahiptir. 690 bin tonluk rezerviyle, dünyanın tek sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervi, Eskişehir’imizin Beylikova ilçesinde yer almaktadır. Bu rezervin bulunduğu alandaki işletmemiz, şu anda pilot tesis olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Nadir toprak elementlerimizi hammaddeye dönüştürecek tam teşekküllü bir endüstriyel tesisi, inşallah çok yakın bir zamanda hayata geçireceğiz. Bu yatırımla birlikte, ülkemizi nadir toprak elementlerini üretebilen dünyadaki 5 ülkeden biri konumuna taşıyacağız.

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ZİRVEDE ENERJİ DÜNYASI BULUŞTU

- Zirveye katılan bakanlar arasında şu isimler vardı: Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov, Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdul Ghani Alsawad, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Abu-Heisa, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Boglarka Illes, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi, Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu, Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi, Romanya Enerji Bakanı Sebastian-Ioan Burduja, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakan Yardımcısı Szabolcs Hodosy, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Tacikistan Sanayi ve Teknolojiler Bakanı Sherali Kabirov. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve iş dünyasından çok sayıda isim de katıldı.