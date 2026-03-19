Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı Subianto ile görüştü

Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2026 15:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik saldırılarla başlayan ve Körfez ülkelerine ulaşan şiddet sarmalından bir an önce çıkılması gerektiğini, Türkiye’nin diplomatik çözüm için gayretlerinin aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik tacizlerinin kabul edilemeyeceğini, İsrail’in, İslam’ın ilk kıblesine girişleri engelleyerek geleceğini tehdit altına almasına karşı Müslüman toplumların sessiz kalmamasının önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanımız, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’nun Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

BAKMADAN GEÇME!