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Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da resmi törenle karşılandı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Endonezya#Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezyada resmi törenle karşılandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 07:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenin ardından Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile baş başa görüşecek. Daha sonra Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezyada resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Endonezya'ya gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezyada resmi törenle karşılandı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Endonezya#Ekonomi

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