Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük gücümüz birliğimiz

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“Tarihin akışını değiştiren koca bir milletin istiklal ve istikbali için canı pahasına mücadele ettiği o meşum gecenin üzerinden tam on yıl geçti. 15 Temmuz, yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil; milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir. O gece necip milletimiz, anavatanımızı işgale yeltenen emperyalistlere ve onların işbirlikçilerine tıpkı İstiklâl Harbi’nde olduğu gibi tarihin en büyük derslerinden birini verdi.

15 Temmuz, şairin “Ecdâdımızın heybeti ma’rûf-i cihandır/ Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır!” dizelerinde dile getirdiği gibi bin yıl evvel Malazgirt’te kahramanca mücadele edenlerin; 500 yıl evvel İstanbul surlarında Sultan Fatih’in rüyasını gerçekleştirmek, Peygamber Efendimiz’in müjdesine nail olmak için ruhunu ve bedenini ortaya koyanların; yüz yıl evvel vatan müdafaası için canını hiçe sayanların inancı ve kararlılığıyla sokaklara, meydanlara koşan asil milletimizin tarihe altın harflerle yazdığı bir büyük destandır.

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‘YA İSTİKLAL YA ÖLÜM’ ŞİARI

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Gözü dönmüş terör örgütünün tarihte benzerine az rastlanacak ihanet girişimine karşı, aziz milletimizi milli iradeye sahip çıkmak adına meydanlara ve havalimanlarına çağırırken, basit bir davette bulunmadık. Milletimize yaptığımız çağrı, aziz milletimizin demokratik sağduyusuna, ferasetine ve cesaretine duyduğumuz güvenin bir tezahürüydü. Ecdadımızın bize bıraktığı en mukaddes miraslardan biri olan ‘Ya istiklal ya ölüm!’ şiarını yeniden ayağa kaldırmayı gaye edindik. Adeta tarihin derinliklerinden çıkıp gelen milletimiz de bu çağrıya, canını ve ruhunu hiçe sayarak anında cevap verdi. Hamdolsun, milletimiz bu güveni boşa çıkarmadı, istiklal ve istikbaline yine kendisi sahip çıktı. O gece milletimiz, iradesine vurulmak istenen zincirleri paramparça etmiş, vesayetin ve ihanetin prangalarını söküp atarak Türkiye’nin önündeki engelleri birer birer yıkmıştır.

O gece 253 vatan evladımız şehadet şerbetini içerken, 2 binden fazla kardeşimiz yaralandı. Bu rakamların her biri; vatanı, bayrağı ve milli iradeyi korumak uğruna ortaya konulan fedakârlığın, cesaretin ve kahramanlığın ayrı ayrı nişanesidir.

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FETÖ’NÜN KÖKÜNÜ KAZIDIK

Geçen on yıllık süre zarfında, eli kanlı terör örgütü FETÖ ile mücadelemizi hem yurtiçinde hem de uluslararası alanda tavizsiz bir kararlılıkla sürdürdük. Çünkü devletimizin içine sızmış bu kanser hücresini temizlemek ve faillerin adalet önünde hesap vermelerini sağlamak, canlarını seve seve feda eden şehitlerimize en büyük borcumuzdu. Bürokrasiden orduya, yargıdan iş dünyasına kadar her alanda FETÖ’nün kökünü kazıdık. Bununla birlikte aklımızdan asla çıkarmamamız gereken şu yalın gerçeği de bir kez daha hatırlamakta fayda var: Yaşanan, 10 yıl önce başlamış ve bitmiş bir mücadele değil. FETÖ ve benzeri sinsi yapıların devletimize ve milletimize yeniden tasallutunu engellemenin yegâne yolu, 15 Temmuz ruhunu her daim diri tutmak ve bu bilinci gelecek nesillere de aktarmaktan geçiyor.

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ACILARIMIZ HÂLÂ TAZE

Hain darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yılda acılarımız ilk günkü tazeliğini koruyor. Bununla birlikte FETÖ ve benzeri tüm terör odaklarıyla olan savaşımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. 15 Temmuz’un 10. yılında, artık çok daha güçlü, çok daha kararlı ve birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir Türkiye var. Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe, hainlerin sinsi planlarının ve onların arkasındaki küresel senaristlerin kirli oyunlarının asla karşılık bulamayacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Bu vesileyle o karanlık geceyi sinesini siper ederek aydınlığa kavuşturan, canı pahasına ecdadımızın yadigârı olan ve yüzyıllardır hüküm sürdüğümüz bu toprakları bize yeniden vatan kılan tüm şehitlerimize, Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı, bereketli ve uzun ömürler niyaz ediyorum.

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Rabbim, mazisi şanlı zaferlerle ilmek ilmek dokunmuş aziz milletimize bir daha 15 Temmuz benzeri ihanetler yaşatmasın. Bu milletin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir. Allah; birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin.”

Gözden Kaçmasın MHP lideri Bahçeli'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Haberi görüntüle

ANMA PROGRAMLARI

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yıldönümü dolayısıyla “İrade Bizim, Zafer Bizim” temasıyla Türkiye genelinde kapsamlı anma programları gerçekleştirecek.

MERKEZ BAŞKENT MİLLET BAHÇESİ

Anma programlarının merkezi, Başkent Millet Bahçesi olacak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek ve yaklaşık 20 bin kişinin katılması beklenen programda, milli iradeye sahip çıkma iradesi bir kez daha güçlü şekilde vurgulanacak.

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ÖZEL LOGOLU TREN SEFERLERİ

İletişim Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan 10 tren, hafta boyunca Türkiye’nin farklı güzârgahlarında sefer yapacak. Böylece milyonlarca yolcu, demokrasi destanını anlatan görseller ve milli birlik mesajıyla yolculukları boyunca buluşacak.

ÜSKÜDAR’DA SESSİZ TANIKLIK

İstanbul’da Üsküdar Meydanı’nda açılan Sessiz Tanıklık Enstalasyonu, 253 şehidin anısını yaşatacak. Her şehit adına bir Türk bayrağının yer alacağı alanda isim, doğum tarihi ve memleket bilgilerine yer verilecek.

KÖPRÜ’DE DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜ

Bugün saat 10.00’daki Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü, yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla Zincirlikuyu’dan başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Şehitliği’nde sona erecek. 22.15’te Köprü üzerinde düzenlenecek 1500 dronlu ışık gösterisi ise gökyüzüne Türk bayrağını ve “İrade Bizim, Zafer Bizim” mesajını yansıtacak.

81 İLDE DİJİTAL ÇADIR

81 ilde kurulan çadırlar, video ve dijital içeriklerle o gece yaşananları yeniden deneyimleme imkânı sunacak.

MARMARİS’TEKİ OTELDE SUİKAST TİMİNİN İZLERİ KORUNUYOR: HAFIZALARDAN SİLİNMESİN DİYE...

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın 10 yıl önce Marmaris’te konakladığı otele gelen FETÖ suikast timinin geride bıraktığı izler, dehşet gecesinin tanıklığını gelecek nesillere aktarmak amacıyla, tozuna dahi dokunulmadan muhafaza ediliyor. Oteldeki tahribat, otel yönetiminin aldığı karar doğrultusunda, darbecilerin yaşattıklarını gözler önüne sermek amacıyla onarılmıyor. Otel yönetimi, 15 Temmuz’un hafızalardan silinmemesi için hain saldırının izlerini barındıran odaları demir korkuluklarla koruma altına aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı oda, toplantı yaptığı ve o gece koruma polislerinin bulunduğu bina ile güvenlik güçlerinin kaldığı odalarda kurşunlanmış kapı kilitleri, parçalanmış eşyalar, kırık aynalar, kurşun deliklerinin yer aldığı duvarlar ve mobilyalar dikkati çekiyor.

ÖMER HALİSDEMİR BURADA ŞEHİT OLDU: TARİHİN AKIŞININ DEĞİŞTİĞİ NOKTA

Darbecilerin ele geçirmeyi hedeflediği kritik noktalardan biri de Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı’ydı. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın emrini yerine getiren Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi girişte vurarak darbe girişiminin akışını değiştirdi. Halisdemir, Terzi’yi etkisiz hale getirdikten sonra diğer darbeci askerler tarafından vurularak şehit edildi. Halisdemir’in şehit düştüğü nokta, Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından özel olarak korundu. Şehidin kanının bulunduğu yer şeffaf ve dayanıklı bir zemin kaplama ve mermer çerçeve içinde koruma altına alındı. Şehadet noktasındaki kan izinin hemen arkasında Ömer Halisdemir’in bronz heykeli yer alıyor.