Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi programının meyvelerini topluyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu ziyaret vesilesi ile aranızda olmaktan memnuniyet duyuyorum. Toplantımızın yeni ortaklıklara hizmet etmesini diliyorum. sayın başbakana nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Türkiye Malezya arasındaki bağların 500 yıllık köklü tarihi bulunuyor. Bu sağlam temel üzerinde mükemmel ilişkiler tesis edilmiştir.

"EKONOMİ PROGRAMININ MEYVELERİNİ TOPLUYORUZ"

İş dünyası bu sağlam ortaklığın lokomotifidir. İktisadi ve ticari ortaklıklara büyük önem veriyoruz. Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan büyük depreme rağmen büyümesini sürdürüyor.. Son 20 senede yıllık ortalama yüzde 5 dolaylarındaki büyüme oranını yakalayabilen az sayıda ülkelerden biriyiz. İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. Dünya ihracatında aldığımız payı 2'ye katladık. 1 buçuk yıldır uygulanan ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladık. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edene kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız.

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"İKİ ÜLKE TİCARETİNDE HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLAR"

2015 yılında 1,7 milyar lira olan ticaret hacmini 5 milyar doların üzerine çıkardık. Yeni hedefimizi 10 milyar dolar olarak tespit ettik. İkili ilişkilerin bir diğer boyutu da karşılıklı yatırımlardır.

"MALEZYA ÖZEL ÖNEM VERDİĞİMİZ ÜLKELER ARASINDA"

Malezya tarafından ülkemizde çeşitli sektörlerde yatırımlar yapıldı. Büyük atılıma giren yerli ve milli savunma sanayimiz talebi karşılar hale geldi. Malezya özel önem verdiğimiz ülkeler arasındadır. Savunma alanındaki iş birliğinin meyvelerini toplamaya başladık. Savunma sanayi firmalarımız Malezya'da önemli işlere imza atıyor.

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"YATIRIMCILAR BUGÜNE KADAR OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRA DA PİŞMAN OLMAYACAK"

İki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesinde doğrudan iletişim ve seyahatlerin önemli olduğuna inanıyorum. 2024'te 62 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği ülkemizde Malezyalı kardeşlerimizin ilgisi daha da teşvik edilmelidir. Malezyalı kardeşlerimizin ziyaretinde THY ve Malezya Havayolları'nın katkılarına dikkat çekmek isterim. Türkiye, konumu, ekonomisi, altyapısı ve avantajlı teşvik uygulamaları ile Malezyalı yatırımcılar için önemli teşvikler sunmakta. Suriye'de çatışmaların son bulması ile burada da ciddi yatırımların bulunduğunu görüyoruz. İki ülke el ele vererek buradaki fırsatları değerlendireceğiz. Ülkemizi üretim merkezi olarak değerlendirmeleri için Türkiye'ye davet ediyorum. Türkiye'ye güvenen, inanan, ülkemizin potansiyeline yatırım yapan girişimciler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da pişman olmayacaklardır.

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İslami finansın gelişiminde ülkelerimizin öncü rol oynayacağına inanıyorum. İstanbul Finans Merkezi'nde yerlerini almalarını diliyorum. İş formumuzun iki kardeş ülke iş dünyalarının birbirini daha yakından tanımasına vesile olmasını ümit ediyorum.