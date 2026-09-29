Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarını topladı! Fon soruşturmasında kritik zirve sona erdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından bugün saat 14.00'te Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi.

Dün Kabine'nin ardından "Sorumlular hesap verecek" mesajı veren ve bugün yapılacak zirveyi işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarıyla toplantısı 3 saate yakın sürdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile finans sektörünün önemli kurumlarının yöneticilerinin katıldığı toplantıda, ekonomik gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiği öğrenildi.

PİYASALARDAKİ GELİŞMELER MASAYA YATIRILDI

CNN Türk Muhabiri Arda Erdoğan’ın aktardığı bilgilere göre; kritik toplantıda piyasalarda oluşabilecek spekülatif hareketlere karşı alınabilecek tedbirlerin, finansal sistemin korunmasına yönelik uygulamaların değerlendirildiği tahmin ediliyor.

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İDARİ VE HUKUKİ ADIMLAR

Toplantının ardından İletişim Başkanlığı’nın da bir açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan idari ve hukuki adımların da atılması bekleniyor.

KOMİSYON KURULACAK MI?

Öte yandan Meclis 1 Ekim’de yeni yasama dönemi için kapılarını açacak. Meclis’in ilk çalışma haftasında tüm siyasi partilerin ortaklaşması ile fon krizinin araştırması için bir komisyon kurulabilir. AK Partili kaynaklar bunun yüksek bir ihtimal olduğunu belirtiyor. Gözler 1Ekim’den sonra Meclis Genel Kurulu’na çevrilecek.

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