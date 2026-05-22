Cumhurbaşkanı Erdoğan, EFES’ten seslendi: Türk ordusu barış ve huzur ordusudur

İzmir’de yapılan EFES-2026 Tatbikatı’nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şu mesajları verdi: “Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı birleşik, müşterek ve kapsamlı tatbikatlarından biri olan EFES-2026 Tatbikatımıza kendi askerlerimizin yanı sıra 50 farklı ülkeden bin 300’ü aşkın dost, kardeş ve müttefik personel katılıyor. Misafirlerimizin her birine Türkiye’ye hoş geldiniz diyorum. Dostlarımıza güven aşılayan, ülkemizle ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakan EFES Tatbikatı’nı Malazgirt’ten 10 yıl sonra, 1081’de Çaka Bey’in fethettiği, döneme göre dünyanın en önemli tersanelerinden birini kurarak denizcilik tarihimizde destanlar yazdığı topraklarda yapıyoruz.

2.500 YILLIK KURMAY AKIL

Yüksek teknolojili, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin başarıyla kullanıldığı; planlamasıyla, uygulamasıyla, birliklerin uyumuyla, içeriği ve iletisiyle bütün bunların arkasındaki stratejik akılla EFES Tatbikatı, bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2 bin 500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var. Burada caydırıcılığın yanı sıra barışı tesis etmenin; nasıl bir hazırlık, irade ve kararlılık gerektirdiğinin numunesi var. Burada bir milletin gözbebeği olarak, peygamber ocağı olarak gördüğü her bir neferine ‘Mehmetçik’ adını verdiği bir kurumun ete kemiğe bürünen şuuru var.

İSTİKRARIN GÜVENCESİ

Türk ordusu kendi milletinin, kendi vatanının hafızasını ve mefkûresini taşıdığı kadar içinde bulunduğu coğrafyanın da hafızasını ve mefkûresini taşımaktadır. Hamdolsun, o hafızayı da o mefkûreyi de ordumuzun her bir mensubu layıkıyla deruhte etmeye devam ediyor. Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur. Dünyanın kendi ordusuna ithaf edilen tek milli marşı İstiklal Marşımızdır. ‘Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal’ mısrasında olduğu gibi Türk ordusu istiklalin ordusudur. Türk ordusu tarih boyunca gittiği hiçbir yeri tahrip etmemiş; aksine tahrip edilen yerleri tamir etmiştir. Ordumuz en çetin şartlarda bile düşman unsurları dışında hiçbir insana, canlıya, ağaca, şehre zarar vermemiş; aksine imha edilen yerleri imar ve ihya etmiştir. Türk ordusu ülkesi ve milletinin güvenliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir. Efes-2026 tatbikatının dünyaya verdiği mesajların bu yönleriyle de çok iyi anlaşılması gerektiğine inanıyorum.”

DOĞU’DAN BATI’YA AFRİKA’DAN AMERİKA’YA...

“Aybaşında 120 farklı ülkeden 1700’ü aşkın firmanın iştirak ettiği SAHA EXPO 2026’te sergilenen ürünlerimizi sizler de gördünüz. Caydırıcılığımızı artırarak, savunma yeteneklerimizi güçlendirerek, savunma sanayinde başlattığımız atılım hamlesini hızlandırarak; karşılıklı fayda ve saygı zemininde dostlarımızla yeni ortaklıklar kurarak Türkiye’yi bu fırtınalı sulardan sahil-i selamete çıkarmak istiyoruz. EFES-2026 Tatbikatı’nda sahne alan savunma sanayi ürünlerimizin hepsi bunun içindir. Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden biri olan kahraman ordumuz işte bunun mücadelesini vermektedir. Barışçıl, girişimci ve insani değerleri merkeze alan dış politikamız bunun için yürütülmektedir. Doğu’yla yüzyıllara sari güçlü bağlarımızı korurken, Batı’yla diyaloğumuzu artırmamızın, Afrika’dan Latin Amerika’ya uzanan işbirliği çabalarımızın gerisinde işte bu yaklaşım vardır.

SOYKIRIM ŞEBEKELERİ...

Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Gazze’de, Lübnan’da ve bölgemizin diğer yerlerinde çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Tarih, Türk milletiyle dost olmanın neler kazandırdığının da Türklere husumet etmenin neleri kaybettirdiğinin de sayısız örnekleriyle doludur. Mehmetçik, diğer tüm hasletlerinin yanı sıra aynı zamanda dostluğundan emin olunan kuvvet demektir. Biz bu güven cephesinin sarsılmasına müsaade etmeyeceğiz.”

PARADİGMALAR VE DENGELER DEĞİŞİYOR

“Güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği, yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor; fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. İçinde yer aldığımız geniş bölge aynı zamanda bu sürecin sıklet merkezini oluşturuyor. Türkiye’nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte bu zor coğrafyada barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz.”

SAVUNMA SERGİSİNİ GEZDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’in Seferihisar ilçesinde yapılan EFES-2026 tatbikat alanına helikopterle geldi. Erdoğan, tatbikat kapsamında savunma sanayisi sergisini gezerek ürünler hakkında bilgi aldı, incelemelerde bulundu.