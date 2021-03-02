Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Yeni dönem bu sabah başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası tüm Türkiye’nin merakla beklediği kararları duyurdu. Buna göre ‘çok yüksek riskli’ iller dışındaki tüm şehirlerde restoran, lokanta ve kafeterya gibi mekanlar 07.00-19.00 arası, yüzde 50 kapasite ile açıldı. Hafta sonu kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir süre daha pazar günü devam edecek. Akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma yasağı ise sürecek. Velilerin en çok merak ettiği konuların başında ise okullarda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağıydı. Buna göre; 2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlandı.

RESTORAN VE KAFELER AÇILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrollü normalleşme ile ilgili açıklamasının ardından İstanbul'da yüzde 50 kapasiteyle açılacak olan kafe, restoran, pastane gibi işletmeler bugün ilk müşterilerini aldı. İş yerlerinde temizlik yapan masa ve sandalyeleri yerleştiren işletme sahipleri ile uzun süreden beri ilk kez içerde oturan müşteriler memnun olduklarını dile getirdi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI

Velilerin en çok merak ettiği konuların başında ise okullarda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı duyurdu, Milli Eğitim Bakanlığı da ayrıntıları açıkladı. Buna göre; bugün itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlandı. Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime okul öncesi kurumlarda tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün olacak.